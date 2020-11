Protestó por un apagón en La Habana y cumplió 7 meses en prisión en espera de juicio

El opositor Maikel Herrera Bones fue liberado el lunes tras cumplir 7 meses encarcelado sin ser llevado a juicio. Estuvo recluido en la prisión para pacientes con VIH-Sida en Güines, provincia Mayabeque.

Este martes concedió una entrevista a Radio Televisión Martí donde comentó detalles de su excarcelación y de las condiciones en la prisión.

"No me siento bien ni mal, porque el estado de salud no es mejor, pero bueno anímicamente, me siento mucho mejor, es un paso, una victoria. Ayer a las 6:30 es que me dan ya la salida", explicó.



Un documento entregado por las autoridades indica que su liberación fue por un cambio de medida, en este caso, prisión domiciliaria.​



"Voy a buscar asesoría profesional porque ayer, cuando me avisaron los esbirros de la prisión, me dieron un papel y el papel dice modificación de la medida “prisión domiciliaria”. Cuando yo pregunto qué tipo de libertad es la que se me está dando, me dicen que es un cambio de medida. Ciertamente no lo esperaba", relató el opositor.



Herrera Bones, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y activista de Cuba Decide fue multado por “escándalo público” el 15 de abril de 2020 en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón, cuando protestaba en el Reparto Guardiola por la falta de servicio eléctrico.

Ese día un supuesto agente policial que no se identificó, e iba vestido de civil, trató de impedir que se manifestara. Al día siguiente, el activista fue arrestado y acusado de "atentado agravado", a pesar que le había sido impuesta una multa por "escándalo público", con lo cual debió quedar zanjada la situación, según testifican familiares y vecinos.

Inicialmente fue acusado por el delito de “desacato”, sin embargo, luego de que se suspendiera el juicio sumario al que sería sometido, las autoridades alteraron los cargos y buscaron procesarlo por el delito de “atentado agravado”.

En varias ocasiones Herrera Bones denunció desde la prisión que padecía lesiones en la piel y que no recibía la atención médica especializada, requerida por su enfermedad.

"Es alarmante lo que está pasando en esta prisión, la escasez de medicamentos en una prisión para personas con VIH-sida donde se supone que esto debe tener un suministro de medicamentos, atención médica especializada debido a la patología o padecimiento de todo lo que estamos aquí", dijo Herrera en entrevista con Radio Televisión Martí.