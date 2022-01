"Si comes, no te vistes y si te vistes, no comes": el dilema de los asalariados en Cuba (VIDEO)

"Cuánto es tú salario y qué puedes hacer con él", preguntó el reportero Anderlay Guerra Blanco a varios trabajadores estatales en la ciudad de Guantánamo.

Julia Rodríguez, empleada de una empresa de servicios técnicos, dijo que su salario no le alcanza ni para la comida.

"Todo está demasiado caro y… solamente con lo que uno compra en la bodega no le da para uno pasar el mes, hay que comprar en la calle y los revendedores están vendiendo demasiado caro”, explicó.

"Para vestir no da, si comes, no vistes, en primera, porque lo poco que se saca en moneda nacional es caro y solamente lo pueden comprar dos o tres personas, porque son los que están diariamente en la calle. El que trabaja no puede comprar nada en la calle, en las tiendas es decir. Y lo otro es en MLC, uno no recibe dinero para comprar en MLC”, dijo en referencia a tiendas en moneda libremente convertible (MLC) en donde sólo se puede comprar en divisas extranjeras, mediante tarjetas de débito o crédito, sean nacionales (emitidas por Fincimex o por los bancos Metropolitano, de Crédito y Comercio o Popular de Ahorro) o internacionales no emitidas en bancos estadounidenses.

Rosa González, una funcionaria del gobierno, respondió que el salario solo le da para cubrir lo básico.

"Para vestir no me da, porque para el gas, para la comida, para vestirme no se puede, para nada. Imagínate que hoy un par de zapatos te cuesta cinco mil, seis mil pesos; ese salario yo no lo tengo. Yo mi canasta básica y el gas, la corriente, el agua, ya en eso se te va y en el transporte por supuesto”, dijo la empleada de la oficina de Vivienda.

La “Tarea Ordenamiento”, como se denominó a la nueva política económica, implementada en Cuba a comienzos de 2021, abarcó, entre otros aspectos, transformaciones en la estructura monetaria y cambiaria, la eliminación de subsidios y la reforma de salarios y pensiones.

Las propias autoridades han reconocido que el "ordenamiento" provocó una elevada inflación, la "dolarización parcial de la economía" y que sus consecuencias más graves se sienten fundamentalmente en los sectores de menos ingreso​s.

Julio Falcón, quien trabaja en comercio interior, dice que el sueldo solo le sirve para comprar alimentos.

"Para vestirse no. Si tu compras ropa y zapato, tú no puedes ir a comer”, explicó.

Pablo Meriño, un trabajador del Ministerio de la Agricultura en Guantánamo, reitera el dilema de los asalariados en Cuba, que deben elegir entre tratar de satisfacer dos necesidades fundamentales como comer y vestirse.

”El salario no da, una porque la alimentación está por encima de lo que devenga un obrero. Si comes, no te vistes y si compras ropa - yo tengo dos hijos- ... si te vistes, no comes", concluyó.