Seguridad del Estado interroga a varios pastores en Las Tunas por apoyar a madres del 11J

El Ministerio Internacional Apostólico Viento Recio en la ciudad de Las Tunas denunció este viernes que agentes de la Seguridad del Estado han detenido, interrogado y hostigado a varios de sus pastores.

La intención, aseguran los religiosos, es prohibirles la celebración del evento "Rompiendo las Cadenas", un encuentro espiritual convocado para los días 29 y 30 de abril con las madres y familiares de los presos por las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio.

Se trata del apóstol Mario Jorge Travieso, que preside el ministerio, su esposa la pastora, Velmis Adriana Medina Mariño y la organizadora del evento, Vivian Barredo Toledo.

“Saliendo de nuestra casa fuimos interceptados por un agente de la Seguridad del Estado que nos llevó secuestrados para la Unidad de Instrucción en El Típico. Al llegar allí nos quitaron los teléfonos y no se podía hacer absolutamente nada, y desde las dos de la tarde que llegamos y hasta las ocho de la noche estuvimos allí, mi esposa primero, pasando por un fuerte interrogatorio y después yo. Fueron muchas horas y todo con respecto al evento que vamos a tener y nuestra asistencia a los centros penitenciarios de la provincia para apoyar a los familiares de los presos", contó Travieso.

"Nosotros salimos de la sede la Seguridad del Estado ya en horas de la noche, bajo un acta que tuve que firmar, donde se dice que sí hacemos el evento me llevarían preso junto a mi esposa, porque ellos dicen que los que van a la actividad, es decir las madres de las que ellos tienen el control y los nombres, son personas que no son afines al régimen y que quieren hacer otro 11 de julio, por tanto, nos prohibieron hacer la actividad, pero hay una sola posibilidad de que yo no haga el evento, y es que mi apóstol, Byron Walter que reside en los Estados Unidos, me diga que no, de lo contrario yo voy a dar el evento”, agregó el pastor.

La pastora Barredo Toledo dijo que, a pesar de las presiones, ellos seguirán adelante con el propósito de realizar la actividad los días 29 y 30 en las iglesias apostólicas del Ministerio Viento Recio, para la que ya cuentan con varios pastores.

“Me han puesto un operativo de seguridad aquí en mi edificio. Ayer reunieron a la comunidad, mis vecinos, con todos los comunistas, con los miembros de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), y se organizaron frente a mi casa y estuvieron allí en sus manifestaciones y arengas", relató la religiosa.

"Mis padres están muy atemorizados y me están demandando que yo desista, para de alguna manera poder abortar este propósito que es de Dios, que no tiene nada que ver con política, sencillamente es un acto que Dios hizo en el tiempo para bendecir a las madres que tienen a sus hijos presos, y ni aun así, ese derecho como hijos de Dios lo tenemos en este país", agregó la pastora.

"Yo no voy a abandonar mi fe, ni el proyecto, tampoco voy a abandonar a mi apóstol y a mi iglesia, yo estoy firme en lo que creo y no estoy haciendo ningún acto de contrarrevolución, ni estoy haciendo nada indebido, yo estoy haciendo algo que es correcto, que es orar por los presos, orar por las injusticias que se comenten acá en esta nación y la iglesia nuestra tiene una membresía extraordinaria, estamos en toda la ciudad, y ninguno de sus miembros está de acuerdo con lo que están haciendo”, afirmó la pastora.