Seguridad advierte a Fariñas que incitar a otro estallido será castigado como delito de rebelión o incitación a la guerra

El opositor Guillermo Fariñas, Premio Sájarov del Parlamento Europeo, fue detenido este miércoles cuando se dirigía a la Unidad Provincial de Instrucción Criminal y Operaciones (UPICO) de Villa Clara, para indagar sobre la situación legal de Pedro López. uno de los familiares del manifestante del 11 de julio en Santa Clara, Andy García Lorenzo.

“Creímos que era importante que le diéramos nuestra solidaridad a esa familia. Y al salir de la casa se nos acercó el patrullero 266 de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y nos esposaron y fuimos traslados hacia la UPICO”, indicó el líder del Foro Antitotalitario Unido, en conversación con Radio Televisión Martí.

“Luego fuimos trasladados a una casa operativa donde estaban el mayor Ernesto Jiménez Aparicio y el mayor Daniel González Rojas, jefe de la unidad a la actividad subversiva enemiga en Villa Clara. En primer lugar, ellos no quieren que se haga muestra de ningún tipo de solidaridad con respecto a la familia de Andy García Lorenzo. Me plantearon que yo no tenía nada que ver con ellos y que no eran de la misma institución. Yo les dije que eran anticastristas y que por lo tanto iba a darles mi apoyo”.

Las autoridades policiales iniciaron procesos penales contra familiares del preso político que cumple una sentencia de 4 años de trabajo correccional con internamiento por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Santa Clara.

Jonatan López, cuñado del manifestante, fue instruido por el delito de desobediencia mientras su padre, Pedro López, fue acusado por instigación a delinquir y puesto en libertad bajo la medida cautelar de reclusión domiciliaria.



“Hace unos días, a mí me trajeron a la casa una citación cuando yo no estaba, mi papá se negó a recibirla y no vinieron más. Como yo no me presenté a la orden, me arrestaron y acusaron de “Desobediencia”, relató a Radio Televisión Martí el joven López que, además, fue multado por el Decreto Ley 370.

“Tanto a mi papá como a mí, nos dieron 72 horas para buscar abogados”.

“El interrogatorio al que me sometieron fue practicado por agentes de la Seguridad del Estado. Así fue también en los casos de mi pareja Roxana y mi padre”, apuntó Jonathan López.

Roxana García, hermana de Andy, fue detenida el martes, confiscado su teléfono y gravada bajo la tenebrosa disposición, según denunció ella misma en conversación con nuestra redacción.

“Creemos que ellos están tratando de que el proyecto de ‘Ayuda a los Valientes del 11J’ comience a colapsar. Están tratando de llevarlos a prisión o que se vayan del país”, agregó Fariñas.

La familia López García coordina la iniciativa "Ayuda a los valientes del 11J", que gestiona alimentos, aseo y dinero mediante colectas de donantes que contribuyen a sostener el suministro de víveres que reciben los presos políticos.

Este miércoles aprehendieron al activista Víctor Ruiz, como represalia por mantenerse en las afueras del centro policial para apoyar a la familia. Incautaron su móvil, lo multaron con 3000 pesos por el decreto Ley 370 y le levantaron un acta de advertencia por "incitación a delinquir".



Roxana García, junto a sus allegados, ha llevado a cabo una intensa campaña por la libertad de Andy, motivo por el cual han sufrido acoso, detenciones, amenazas y actos de repudio.

“También fui amenazado con que de continuar ‘emitiendo’ instrucciones, según las palabras específicas de ellos, de lo que había que hacer, la incitación a que se produzca otro estallido social, podía ser acusado por un delito de rebelión o incitación a la guerra y que pensara bien las cosas que estaba poniendo en las redes sociales”, concluyó Fariñas.