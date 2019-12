Se estrena en EEUU una película producida por William Levy (VIDEO)

De estrella de telenovelas, William Levy pasó a programas de televisión y películas norteamericanas. Pero ahora quiere dejar su marca detrás de las cámaras.

El reconocido actor cubano abrió su propia productora y estrenó en Estados Unidos su primer película titulada En brazos de un asesino, en la que participa como productor, guionista y protagonista.

Levy conversó con la Voz de América sobre su proyecto y las expectativas que tiene al respecto.

Voz de América (VOA): ¿Qué te atrajo para hacer este tipo de cambio dentro de tu esfera profesional?.



William Levy (WL): El deseo de crear oportunidades para los demás, el deseo de crecer como artista (…) Estuve trabajando en mercados americanos y aprendí que el mercado latino no estaba siendo apoyado de la forma correcta. En los personajes protagonistas, el mercado americano sólo el tres por ciento era latino y somos la audiencia número uno y entonces me nació este deseo de apoyar más a nuestra gente de apoyar más a la gente que me hizo a mí.

Los latinos son los que más han hecho mi carrera. Entonces decidí crear más contenido (...) para la audiencia latina que también está necesitada de ir al cine y ver películas en su idioma.



VOA: ¿Estás haciendo algo paralelamente en Hollywood en este momento?.



WL: Ahora no. Ahora estoy enfocado en esto. Tengo que enfocarme el ciento por ciento en esto para llevarlo a cabo.

VOA: ¿Te imaginabas lo que ibas a hacer cuando llegaste aquí? ¿Alcanzaste la meta que te habías propuesto?.



WL: Al haber nacido en Cuba era muy difícil imaginar todo esto. Sí, soñaba con eso, pero lo veía un poco lejano y muy difícil porque no se podía conseguir visa. Así que me tocó a los 14 años meterme en una balsa, porque quería cambiar mi vida y la de mi familia. Me metí como 40 horas en el mar, me recogieron, me regresaron a Cuba y luego logré salir con mi familia. Estados Unidos nos dio asilo político, nos ayudó para salir.



Imagínate si le das a un niño de 15 años que nunca tenía oportunidad de hacer nada, y te dicen dale, aquí tienes todas las oportunidades en el mundo. Las ganas y el deseo no me faltaban para perseguir mis sueños y hacerlos realidad.

En brazos de un asesino, es una novela basada en el original de J.A. Redmerski. Relata la historia de Víctor (Levy), un hombre apuesto, inteligente y seductor que tiene un secreto: es un asesino a sueldo sin compasión, que se ve envuelto en un rescate de una mujer secuestrada por un narcotraficante.