Sangre cubana impulsa clasificación del Boston al campeonato de la liga

Ver la presencia de tres púgiles cubanos en una noche en una de las plazas más grandes del boxeo mundial, Las Vegas, no se da todos los días, y más importante aún es en el cartel donde veremos la esperada trilogía Fury vs Wilder.



El súper pesado guantanamero Frank Sánchez Faure (18-0-23 KO) irá a su pelea más difícil desde que debutó a nivel profesional el 22 de septiembre del 2017, tras derrotar por KO en el primer round al estadounidense Justin Thornton, durante un cartel boxístico efectuado en Louisiana.



Faure , con un peso corporal de 228 libras, peleará este sábado 9 de octubre en el T-Mobile Arena, en Las Vegas, Nevada, ante el nigeriano Efe Ajagba (15-0-22 KO).



En este pleito Faure expondrá la corona de la NABO de la Organización Mundial de Boxeo , además del título continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo.



Aunque no hay un favorito claro, el cubano deberá cuidarse de la fuerte pegada del púgil residente en Stanford, estado de Texas.



En su anterior combate Ajagba derrotó por nocaut en el tercer asalto a Brian Howard, en abril pasado, mientras que Frank Sánchez le ganó por KO en el sexto round en mayo del presente año al dominicano Nagy Aguilera.



Los otros dos cubanos que pelearán en Las Vegas son Robeisy Ramírez y Rancés Barthelemy.



Ramírez, bi campeón olímpico, combatirá con el boricua Orlando González (17-0-10 KO), pelea pactada a 10 asaltos en el peso pluma, mientras que el dos veces ex monarca mundial profesional Barthelemy , peleará por segunda vez en el 2021, tras derrotar por decisión unánime en 10 rounds al filipino All Rivera.



La principal pelea será la trilogía Tyson Fury vs Deontay Wilder. Fury (30-0-21 KO) tiene un empate y un éxito ante el estadounidense Deontay Wilder (42-1-41 KO) .



El cartel boxístico de este sábado 9 de octubre comenzará a las 9 pm (hora de Cuba) y será transmitido en vivo a más de 100 países a través de la cadena FOX en su sistema pague para ver (PPV).