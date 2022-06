Salud de preso político empeora en prisión, sin medicamentos ni asistencia médica adecuada: "No me van a rendir" (VIDEO)

El preso político Virgilio Mantilla Arango, recluido en el penal de Kilo 7, en Camagüey, donde cumple una condena de tres años y tres meses por el presunto delito de “daños a la propiedad” y con serios problemas de salud, denunció la falta de medicamentos y asistencia médica especializada que sufre en la prisión.

“Los dolores no hay forma que se me quiten y la frialdad y humedad dentro de las galeras empeora las cosas mucho más todavía. Me siguen engañando con el tema de los medicamentos y los especialistas, parece que ese mecanismo represivo es lo que ellos quieren aplicar conmigo, pero como yo no les hago ningún tipo de caso y me mantengo fríamente con mi actitud, no me dejo provocar", dijo Mantilla Arango en comunicación telefónica con el presidente del Partido Demócrata Cristiano Jiordan Marrero Huerta.

El prisionero político añadió que hace unos días le preguntó al reeducador penal sobre cuando vendría el especialista médico, y este le respondió que él también lo estaba esperando. "Entonces vamos a seguir esperando”, concluyó.

El opositor puso como plazo la próxima visita familiar para que se le solucionen todos sus reclamos. De no ser resueltos para esa fecha, entonces se declararía en huelga de hambre, aseguró.

“Yo voy a esperar hasta el día de la próxima visita, y si veo que luego de la misma no aparece el especialista que me tiene que recetar los medicamentos, entonces me declaro en huelga de hambre, porque hasta cuando voy a estar esperando por ellos para que me atiendan los médicos. Lo que sí no les voy a dar ningún tipo de motivos, que es lo que ellos están esperando, porque esto es un juego sicológico”, advirtió en activista.

Mantilla Arango reiteró, además, su compromiso con la libertad de Cuba, y que no se dejará doblegar por las autoridades del penal.

“Ellos no me van a rendir. Esto es ¡Patria y Vida! y ¡Abajo el Comunismo! Yo prefiero morir antes que doblegarme ante ellos. Yo soy un guerrero, hay que matarme; tienen que tirarme con todos los efectivos para arriba y matarme con sangre. Es libertad o muerte, no hay de otra”, enfatizó Mantilla Arango.

Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, ya ha sido condenado en tres oportunidades anteriores por razones políticas, encubiertas con delitos comunes y en turbios procesos judiciales.