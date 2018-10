Sacerdote bielorruso expulsado de la iglesia por fotos de Patriarca Kirill en Facebook

MINSK. Un sacerdote de Minsk nunca pensó que tomar fotos del jefe ortodoxo ruso Patriarca Kirill y publicarlas en Facebook causaría su expulsión de la iglesia.

Pero eso fue exactamente lo que le sucedió a Alyaksandr Shramko este 16 de octubre, cuando recibió una carta oficial del jefe de la Iglesia Ortodoxa de Bielorrusia, Paval Metropolitano, diciendo que había sido despojado de sus deberes en su parroquia de la Iglesia de San Miguel Arcángel, y que durante un año tenía prohibido participar en las actividades de la iglesia.

"Realmente no sé por qué [las fotos] eran un problema tan grande, pero me dijeron que había deshonrado a todos: Bielorrusia, la iglesia [ortodoxa] y el patriarca", dijo Shramko al Servicio de Bielorrusia de RFE / RL.

La misiva de Paval señalaba que había perdido el derecho a "servir, llevar la cruz o [dar] bendiciones" debido a la "publicación sistemática en los medios [de fotos y texto] que desacreditó a la Iglesia ortodoxa y sembró enemistad y odio en los corazones [de sus fieles] ".

Kirill, el jefe de la poderosa Iglesia ortodoxa rusa, a la que pertenece la Iglesia ortodoxa bielorrusa, llegó a Minsk el 13 de octubre para una reunión del Santo Sínodo.

Fue en la mayor reunión religiosa que Kirill tomó oficialmente la decisión de romper los lazos con el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, con sede en Estambul, debido a su decisión del 11 de octubre de otorgar la independencia a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que había estado bajo la jurisdicción de Moscú desde 1686.

"Estaba en la reunión con el patriarca [el 13 de octubre], tomé fotografías y las publiqué con mis comentarios en Facebook", dijo Shramko. "Me parece que su principal objeción es que me centré principalmente en los guardias de seguridad [del patriarca Kirill], que había demasiados, y que no se permite tomarles fotografías".

Shramko agregó que también había tomado fotos del Mercedes Benz de Kirill cuando era escoltado camino a la iglesia, incluida una foto de la placa especial roja 0002 MI.

"Resulta que no está permitido mostrar la placa de ese automóvil en público", dijo Shramko.

Dijo que luego los funcionarios de seguridad vinieron y le hablaron sobre las fotos y luego informaron al patriarca sobre el tema.

Shramko dijo que se disponía a bendecir la apertura de una nueva iglesia, el 15 de octubre, cuando recibió una llamada del Paval Metropolitano y se le dijo que no fuera, y que se le prohibiría llevar a cabo actividades de la iglesia.

Un funcionario de la Iglesia ortodoxa rusa, Protodeacon Andrei Kuraev, dijo a RFE / RL que no estaba de acuerdo con la acción tomada contra Shramko.



"Es una de esas decisiones que tomamos y luego nos preguntamos: '¿Por qué no les gustamos?", Dijo Kuraev, un notable teólogo ortodoxo.

"Fue histérico por parte de los gobernantes. El padre Shramko no violó ninguna ley. No había ninguna razón para castigarlo. La visita de [Kirill] a Minsk ahora será recordada exactamente por esta voluntad".

Sin embargo, había algo de esperanza para Shramko.

Paval le informó que su situación sería revisada en un año, y que podría ser reincorporado.

(Escrito por Pete Baumgartner, basado en los informes de Dzmitry Hurnievic, corresponsal del Servicio de RFE / RL en Bielorrusia, en Praga, y de Ales Dashchynski, en Minsk)