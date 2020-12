"Sí hubo maltrato físico": Silverio Portal describe el horror que vivió en prisión

El preso político y activista de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática (CID) Silverio Portal Contreras, liberado este martes bajo una licencia extrapenal, responsabiliza a la Seguridad del Estado por su precaria condición médica.

El opositor ha sufrido en los dos últimos años y medio al menos dos infartos cerebrales, que le han dejado secuelas en la visión, limitación motora y problemas para comunicarse e hipertensión arterial.

A pesar de su delicado estado de salud, Portal Contreras fue encerrado varias veces en celdas de castigo, como represalia por sus intentos de denunciar desde prisión las violaciones a los derechos humanos que cometen los carceleros.

“Me condenaron a cuatro años de privación de libertad por oponerme al gobierno cubano, y la policía política siempre fue la que llevó mi caso. Mira dos años después la situación que tengo: dos infartos cerebrales y, producto de eso, también sufro de crecimiento del corazón, y la culpa recae en la Seguridad del Estado", dijo el expreso político en entrevista con Radio Televisión Martí.

"Sí hubo maltrato físico conmigo; esto es una causa política la que ellos me aplicaron", afirmó el opositor.

Dentro de la cárcel 1580, ubicada en el municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana, las condiciones son pésimas, subrayó el miembro del CID.

“Bueno, mire, le puedo decir que el sistema alimentario dentro de la 1580 está muy mal. Eso es comida para cerdos. Y una de las razones por las que me liberaron es por la falta de medicamentos. Me mandaron cinco tipos de medicinas para el tratamiento y no había ninguna (...), no hay sillas de ruedas, no hay ni pijamas en el puesto médico. Hay muchos reos con diversos padecimientos y no hay nada para tratarlos. Tampoco hay sábanas, ni toallas”, señaló.

Según Portal Contreras, ante el temor de las autoridades del Ministerio del Interior de que él pudiera morir en prisión, y la repercusión internacional que ha tenido su caso, las autoridades decidieron otorgarle la libertad condicional. Y agradece a todas las personas y organizaciones dentro y fuera de Cuba que presionaron al régimen para lograr su excarcelación.

“Todavía estoy hablando un poco mal y arrastro la pierna izquierda (...), no tengo movilidad en el brazo, y entonces determinaron sacarme para la calle. Quiero darle las gracias a Radio Martí, también a Amnistía Internacional y a los periodistas independientes en la isla, además de Lucinda, gracias al mundo entero”, expresó el opositor.

Silverio Portal Contreras, de 58 años de edad, fue condenado a cuatro años de prisión por los presuntos delitos de “desacato y desorden público”. En la cárcel sufrió múltiples maltratos por parte de las autoridades del penal. Durante mucho tiempo, las visitas reglamentarias y las llamadas telefónicas les fueron negadas.

En agosto de 2019 fue declarado Prisionero de Conciencia por Amnistía Internacional.