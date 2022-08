Rusia cañonea en el este, Ucrania ataca puente crucial

La periodista de televisión rusa Marina Ovsyannikova ha sido acusada de distribuir información falsa sobre las fuerzas armadas rusas después de que registraran su casa, reportó Radio Europa Libre/Radio Libertad (RFE/RL).



El abogado defensor, Dmitry Zakhvatov, dijo el 10 de agosto que su cliente fue detenida, acusada de "distribución pública de información falsa sobre las fuerzas armadas rusas" y que podría enfrentar 10 años de prisión si es declarada culpable.



Zakhvatov dijo anteriormente en Telegram que la policía irrumpió en el apartamento de su cliente en Moscú y lo registró sin su presencia.



La periodista Ovsyannikova, conocida por realizar una protesta contra la guerra en vivo en el aire en marzo, escribió en Telegram que el cargo presentado en su contra el 10 de agosto se derivaba de su protesta frente al Kremlin a principios de julio en la que ella sostenía un cartel que decía "[El presidente ruso Vladimir] Putin es un asesino, sus soldados son fascistas" y mostraba fotos de niños asesinados en Ucrania.



La semana pasada, un tribunal de Moscú multó a Ovsyannikova con 50.000 rublos (820 dólares) por esa protesta.



Ovsyannikova obtuvo reconocimiento internacional el 14 de marzo cuando irrumpió en el plató del programa de noticias Vremya de Channel One con un cartel que decía en ruso: "Detengan la guerra. No crean en la propaganda. Les están mintiendo". También gritó: "Alto a la guerra. No a la guerra".



Ovsyannikova era productora de Channel One en el momento de su protesta. Más tarde fue detenida y multada con 30.000 rublos (490 dólares) por un tribunal por convocar protestas ilegales.



Ovsyannikova renunció a Channel One y pasó varios meses en el extranjero, incluso en Ucrania, expresando repetidamente su condena a la guerra.



Durante tres meses recibió entrenamiento en la publicación alemana Die Welt. A principios de julio, la periodista anunció su regreso a Rusia.



El 8 de agosto, un tribunal de Moscú ordenó a Ovsyannikova pagar una multa de 40.000 rublos (660 dólares) por sus últimas publicaciones en línea protestando contra la guerra en Ucrania.



En marzo, Putin firmó una ley que prevé largas penas de prisión por distribuir "información deliberadamente falsa" sobre las operaciones militares rusas mientras el Kremlin busca controlar la narrativa sobre su guerra en Ucrania.



La ley prevé penas de hasta 10 años de prisión para las personas condenadas por un delito, mientras que la pena por la distribución de "información deliberadamente falsa" sobre el ejército ruso que tenga "graves consecuencias" es de 15 años de prisión.



También establece que es ilegal "hacer llamados contra el uso de tropas rusas para proteger los intereses de Rusia" o "para desacreditar dicho uso" con una posible pena de hasta tres años de prisión. La misma disposición se aplica a los pedidos de sanciones contra Rusia, informó RFE/RL.