Rusia ataca Kyiv con misiles crucero

El 24 de febrero todo cambió para Irina Bystrova, informó Radio Europa Libre/Radio Libertad (RFE/RL).



Bystrova, propietaria de un estudio de arte en la ciudad de Petrozavodsk, en el norte de Rusia, dijo que ya había captado la atención de las autoridades al unirse a manifestaciones callejeras como las de apoyo al activista anticorrupción encarcelado, Aleksei Navalny.

También se opuso abiertamente a la anexión de la península de Crimea en Ucrania en 2014.



Pero cuando escuchó al presidente Vladimir Putin anunciar la invasión rusa de Ucrania, dijo Bystrova, se echó a llorar. Sacó su enojo en su trabajo, agregando un título a una imagen de Putin envuelto en llamas que decía "¡Arde en el infierno!" y publicarlo en su cuenta de redes sociales.



Un mes después, su cuenta fue bloqueada y agentes de la policía y del Servicio Federal de Seguridad llamaron a la puerta. Registraron su apartamento y confiscaron computadoras, teléfonos celulares y otros artículos.



Bystrova ahora enfrenta cargos penales por "llamar al terrorismo" y "desacreditar a las fuerzas armadas rusas". El suyo es el último de un número creciente de casos en toda Rusia de autoridades que atacan a personas que se pronuncian en contra de la guerra, indicó RFE/RL.



Si bien el cargo de incitar al terrorismo se ha utilizado ampliamente durante años para atacar a los activistas antigubernamentales, el cargo de desacreditar a las fuerzas armadas rusas es nuevo. Días después de que comenzara la guerra de Ucrania, el Parlamento ruso actualizó el Código Penal para incluir una serie de nuevos delitos relacionados con la actividad militar rusa.



Más de 15.000 personas han sido detenidas en Rusia desde el 24 de febrero por manifestaciones contra la guerra, según el organismo OVD-Info.



Algunas formas de protesta son tan inocuas como la foto de pie de foto de Bystrova, mientras que otras adoptan una postura más provocativa, como la artista de San Petersburgo que se roció con pintura roja y cantó "Mi corazón sangra" frente a la Legislatura de la ciudad.

Otra activista fue acusada después de que reemplazó en secreto las etiquetas de precios en los estantes de un supermercado con mensajes contra la guerra.



Los activistas dicen que es probable que los actos de protesta, tanto grandes como pequeños, se vuelvan cada vez más comunes a medida que la guerra continúa sin un final a la vista, más y más soldados muertos regresan a casa y los rusos promedio comienzan a cuestionar la justificación de Putin para la invasión.



En los últimos días, los tribunales de las ciudades rusas de Novokuznetsk y Yugorsk dictaron multas por el cargo de desacreditar a las fuerzas armadas rusas, dijo OVD-Info. En ambos casos, los individuos habían publicado videos en línea que expresaban su oposición a la guerra.



Bystrova dijo que cuando escuchó a Putin anunciar la invasión ese día de febrero, estaba saliendo de su estudio.



"Me caían lágrimas que no podía parar", dijo a North Realities de RFE/RL. "Comprendí que algo terrible había sucedido y no podía hacer nada. Y me da vergüenza decir que soy rusa".



Los fiscales no respondieron a las consultas de RFE/RL sobre la base del caso contra Bystrova, pero funcionarios cercanos a la investigación dijeron que las publicaciones en las redes sociales fueron la causa.



Las autoridades le entregaron a Bystrova una copia formal de sus cargos el 24 de marzo, el día después de que registraron su apartamento. Enfrenta hasta siete años de prisión por el cargo de terrorismo y hasta tres por desacreditar a las fuerzas armadas rusas.



'Arrojado a una picadora de carne'



La semana pasada, un tribunal de San Petersburgo ordenó que un artista y activista local asistiera a una clínica psiquiátrica para una evaluación ordenada por el tribunal. Este fue el castigo para Aleksandra Skochilenko, quien secretamente reemplazó las etiquetas de precios de los supermercados con detalles sobre la guerra de Ucrania.



Una de las etiquetas, que colocó en la parte inferior de una barra de pegamento en la tienda, decía: "La inflación semanal ha alcanzado un nuevo máximo no visto desde 1998 como resultado de nuestras acciones militares en Ucrania. Alto a la guerra."



Unos 2.400 kilómetros al este de Petrozavodsk, Konstantin Gamershmidt, un ex estudiante de teología de 22 años, se enfrenta a múltiples casos y múltiples multas por su postura contra la guerra.



El día de la invasión, recibió noticias de un amigo sobre el ataque y respondió con una publicación en VK, el gigante ruso de las redes sociales, donde escribió: "No a la guerra".



"Por supuesto, esto no ayudó a Ucrania de ninguna manera, pero solo quería hacer algo", dijo.



En abril, comenzó a publicar videos en su canal de YouTube sobre problemas sociales en Tyumen, una importante ciudad siberiana. El 18 de abril, Gamershmidt grabó un video de sí mismo vistiendo una camisa folclórica tradicional ucraniana y hablando en contra de la guerra. Llamó a Putin un "enano del búnker".



"No podía imaginar que el enano del búnker comenzaría a matar a mis hermanos, tanto ucranianos que defienden su tierra como rusos, a quienes [las agencias de seguridad] arrojan sin piedad a una picadora de carne", narró.



En una entrevista publicada el 16 de junio con Siberian Realities de RFE/RL, Gamershmidt dijo que ha sido multado con un total de 70.000 rublos (1.200 USD) hasta el momento y espera una tercera multa de 50.000 rublos (900 USD) en los próximos días.



"La esencia de la acusación es que desacredité al ejército ruso. Para ser específicos, en los videos de mi canal de YouTube digo: 'Gloria a Ucrania', 'Viva Bielorrusia', 'Rusia será libre ,' y 'No a la guerra'", dijo.



“Bueno, y ahí también digo que Putin es una bestia”, agregó.



Después de ser convocado al Ministerio del Interior local para hablar con los investigadores, dijo, dos oficiales llegaron a su casa el 9 de mayo y lo sometieron a cinco horas de interrogatorio. Le presentaron protocolos penales, informándole los cargos y multas que enfrentaba.



Dijo que no estaría de acuerdo con los cargos.



"Hablaré con más cuidado ahora, porque creo que la guerra continuará durante otros tres meses por lo menos, así que si me encierran [en la cárcel] es poco probable que sea de alguna utilidad", dijo. "Tendré que callarme, pero no porque tenga miedo sino porque ahora es necesario estratégicamente".



En Petrozavodsk, Bystrova está luchando para evitar la evaluación psiquiátrica ordenada por la corte que le han asignado.



"Soy pacifista. Y amo a los niños; cuando los niños mueren, es terrible. En mi familia, cinco personas murieron en la Gran Guerra Patria, pero no voy por ahí gritando: 'Podemos hacerlo de nuevo'". '", dijo, refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial.



"Al contrario, como dicen en Europa: Nunca más", dijo. "¿Por qué no tengo miedo? Si tengo miedo, ¿quién sino yo defenderá? Si todos tienen miedo, nunca podremos hacer nada".



"No hay nada que temer. No puede empeorar", dijo Bystrova.

(Artículo de Radio Free Europe/Radio Liberty).