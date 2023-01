Rolling Stone recuerda que preso político y ganador del Latin Grammy Maykel "El Osorbo" continúa encarcelado

La revista de música Rolling Stone señaló que el prisionero político y ganador del Premio Latin Grammy 2021 Maykel Castillo Pérez “El Osorbo” continúa tras las rejas, en la cárcel 5 y Medio de Pinar del Río, después de ser sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires.



Rolling Stone recordó como en la 22ª entrega anual de los Latin Grammy, realizados en noviembre de 2021, "Patria y Vida" ganó en la categoría de "Canción del Año" y subieron al escenario los intérpretes Yotuel Romero, Descemer Bueno, Eliécer “El Funky” Márquez Duany, Alexander Delgado Hernández y Randy Malcom Martínez, pero faltó El Osorbo, por estar encarcelado.

La revista comentó que para muchos fue inesperado que la canción, que invierte el slogan usado por el dictador Fidel Castro “Patria o muerte”, ganara el premio por el que competían cantantes como Camilo o Raúl Alejandro.



“A pesar de su impacto político, nadie esperaba que “Patria y Vida” ganara en Las Vegas, particularmente por lo tradicional que puede ser la Academia Latina de la Grabación”, subrayó la revista.



Pese a la gran bulla que se hizo en esa edición del 2021 sobre El Osorbo, la publicación recordó que el caso del integrante del Movimiento San Isidro no fue mencionado en la ceremonia del 2022.



En conversaciones con Rolling Stone, El Funky dijo que nadie le contactó sobre otros esfuerzos para crear conciencia y mencionar el caso del rapero contestatario en la gala pasada. Sin embargo, él continúa por su parte componiendo canciones sobre la situación de Cuba y los presos políticos. Además, se encuentra trabajando en el documental "Patria y Vida".



En diciembre del 2022, El Osorbo le envió un mensaje a sus seguidores desde la prisión: "Hacerle saber a todos mis amigos, a todos los que están conectados conmigo, a mi mamá, a toda mi familia, a mi mujer, a todo el mundo, a mis niños, pero especialmente a mis seguidores, esos seguidores que siempre han estado ahí en todo momento, esos seguidores que me han hecho crecer, esos seguidores que me hicieron dejar de ser quien fui y me convirtieron en lo que soy, 'Estamos súper, súper, súper conectados, ¿oyeron?".



Durante su encarcelamiento, El Osorbo ha presentado un cuadro de salud delicado, e incluso se conoce que podría estar presentando un fallo linfático. Sin embargo, el diagnóstico exacto se desconoce, pues él se ha negado a someterse a procedimientos de envergadura por miedo a que lo traten médicos que responden al régimen, dijeron activistas en la isla.

Amnistía Internacional declaró a El Osorbo como prisionero de conciencia.