Rolando Díaz "tirando" sin escopeta desde el corazón del Festival de Cine de La Habana

El cineasta cubano Rolando Díaz, director de la popular comedia "Los pájaros tirándole a la escopeta", aprovechó la presentación de su nuevo filme en el Festival Internacional de Cine en La Habana para abordar el creciente malestar social en Cuba y la represión a quienes expresan inconformidad con el sistema.

La actriz Lynn Cruz reprodujo en sus redes sociales las palabras pronunciadas por el cineasta la noche del lunes, en el cine Acapulco, al presentarle al público su filme “Dosier de ausencias”.

"El país está en un momento difícil, lo reconozco que es un momento complicado, peor los recientes acontecimientos de rebeldía que pasaron el 11 de julio, con el antecedente vital del 27 de noviembre, movimiento del que me siento parte, y la frustrada por reprimida con los deleznables actos de repudio -me parece lo peor que se le puede hacer a una persona, un acto de repudio- Marcha del 15N que se frustró, simplemente por eso, marcan un antes y un después esos eventos en la historias más reciente de Cuba", declaró.



El también director de “En tres y dos”, una popular película del ambiente beisbolero cubano, afirmó que "desconocer la valentía de quienes sólo piden derecho a hablar, pensar diferente y manifestarse pacíficamente sería un acto cobarde".

"Me consideraría un cobarde si no reconozco estas verdades", declaró el realizador del filme “La vida en rosa”.



"Los sin voz tienen derecho a tenerla. Me considero parte del cine nacional, sobre todo los que hacen y han hecho jóvenes cineastas de gran talento como Carlos Lechuga, Miguel Coyula, José Luis Aparicio, Fernando Fraguela, Carlos Quintela, Heidi Hassan, Patricia Pérez. Los últimos 3 nombres ya están en el exilio", afirmó el cineasta que consiguió una nominación a los Premios Goya en España por su documental “El largo viaje del Rústico”.



"No concibo un país sin voces diversas", sentenció.



Finalmente el cineasta reconoció sus temores al atreverse a pronunciar esas palabras: "El miedo, es el miedo que tengo yo mismo al expresar estas ideas ahora, devora el alma. Para los que conocen de cine, saben de qué hablo: ”El miedo devora el alma”. Pero la dignidad es el único antídoto contra la autofagia. Gracias por haberme escuchado".

El director de cine dijo en septiembre, durante una entrevista con OnCuba, que admiraba al movimiento 27N.

"Lo he visto con una envidia sana e infinita. Admiro todo lo que han hecho los jóvenes del 27N porque sueñan la misma Cuba que sueño yo, un país inclusivo, una Cuba donde se pueda respirar desde la diferencia. Esa es la Cuba que sueño", declaró a esa publicación.