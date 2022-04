Robles Elizástigui fue golpeado y aislado en celdas de castigo en el Combinado del Este

Golpeado y aislado por sus carceleros en la prisión del Combinado del Este, en La Habana, estuvo el preso político Luis Robles Elizástigui.

El joven guantanamero, de 29 años de edad, cumple en esta prisión una condena de cinco años, por atreverse a pedir libertad y el fin de la represión en la isla, en una manifestación en solitario en el céntrico bulevar de San Rafael en La Habana, el 4 de diciembre de 2020.

La denuncia recibida en Radio Televisión Martí indica que el condenado por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia permaneció durante cinco días en celdas de castigo.

Landy Fernández, hermano de Robles Elizástigui, explicó a Radio Martí que el prisionero político comentó con otro recluso que los guardias no hacían nada bien, debido a la demora de un par de zapatos tenis que le habían llevado en una visita y que no le entregaban, y que por ese motivo simple fue brutalmente golpeado por varios carceleros.

En una llamada de Robles a su hermano, se le escucha decir al prisionero: "Yo había visto al "reeducador" (el oficial que lleva su caso en prisión) y le había dicho lo de los zapatos, y él no me lo dio ese día, y al otro día lo volví a ver y se lo dije, y me dijo "después te los doy" y yo me emp****, hice el comentario ese ... que era una falta de respeto".

El prisionero dijo que su reeducador "Ramoncito" no fue quien lo golpeó sino otro a quien se le conoce como "La Maya" y que le pegó delante de otros reos.

Robles dio a entender que mantiene una conducta correcta en prisión. "Uno se está portando bien y haciendo las cosas bien", declaró.

Landy Fernández explicó que luego de recibir la golpiza, lo encerraron en la celda de castigo donde las condiciones de vida son infrahumanas y que deberá comparecer ahora ante una comisión disciplinaria.