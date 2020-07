Premio de Poesía Intertextual José Martí en medio de la represión

El día en que se anuncian los resultados del primer Premio de Poesía Intertextual José Martí uno de sus ganadores, el escritor Ghabriel Pérez, amaneció sitiado por la policía política cubana.

Según una publicación en su perfil de Facebook, Pérez se encuentra en su domicilio, en la ciudad de Holguín, siendo acosado por agentes del régimen.

"El motivo de este ataque a la libertad de expresión es que Ghabriel había anunciado públicamente que iría al parque Calixto García a recitar un poema frente a la estatua del General de la Independencia de Cuba. Entonces los represores lo citaron a la PNR y el poeta se negó", declaró a Radio Televisión Martí el escritor y editor Armando Añel, uno de los coordinadores del evento.

Al mediodía de este martes Pérez escribió en la red social: "Esta es la ventana de mi cuarto, que da a la calle 9 del reparto La aduana, Holguín. Acabé de romper una tablilla de la misma para atender mejor al policía. Por aquí pienso atender al próximo que venga. No se preocupen por mi ventana. Los mambises quemaban sus casas, yo apenas rompí una tablilla. No pretendan llamarle “desacato” a la alteración que provocó en mí la mentira del oficial, quien dijo no saber para qué me querían entrevistar en la PNR. También los gritos del hombre que desde la bodega del frente pretendía callar mi voz. Con la verdad se puede contar conmigo. ¡Con la mentira nunca! Todos saben muy bien que anuncié ir al parque Calixto a leer un poema ante la estatua del General. Y esa es la irritación gubernamental".

"Los decretos de la dictadura, que son varios, continúan reprimiendo los derechos y libertades de los cubanos. La poesía es un temible enemigo del castrismo y de todos los regímenes totalitarios. De ahí la importancia de concursos como este", aseveró Añel.

Las obras ganadoras

Este 7 de julio el proyecto Puente a la Vista (Vista Larga Foundation, Miami) dio a conocer los resultados del certamen, que según sus organizadores recibió más de medio centenar de obras, todas tomando como referencia los Versos Sencillos (Nueva York, 1891) del poeta y político José Martí, apóstol de la independencia de Cuba y uno de los grandes autores en lengua española.

La convocatoria estuvo marcada por el abordaje, en clave intertextual, de tres temáticas: "la liberación de Cuba, la denuncia contra la represión cultural en la Isla (Decreto 349, secuestros y encarcelamientos, “regulados”, etc.), y las tergiversaciones del pensamiento martiano y su utilización como soporte propagandístico del régimen cubano", según lo dispuesto en sus bases.

El jurado, integrado por los poetas y editores María Eugenia Caseiro, Adalberto Guerra y J.L. Serrano, decidió otorgar el primer premio al poeta y narrador José Alberto Velázquez (Las Tunas, 1978), quien en 2019 recibiera el premio de poesía Dulce María Loynaz por su poemario Pop rural, que próximamente aparecerá en Puente a la Vista Ediciones.

La ideología brutal

nos rompe el sueño y la casa.

La fiebre del miedo arrasa

el tétrico carnaval.



Pocos salieron ilesos

del odio del dictador.

La patria, más que un dolor,

era un puñado de presos.

(José Alberto Velázquez. Primer lugar)

Los otros cuatro galardones fueron a manos de Ghabriel Pérez, Rafael Vilches, Eduardo Clavel Rizo y Lester Flores López.

Pediste un ramo en la losa

de flores y una bandera

no la ortiga ni la osera

al costado de tu hermosa

mansión, una mariposa

cruza trémula la mar,

llora Ifigenia y Pilar,

contra el cruel que la fulmina,

le dice a la bailarina:

No sé, yo no puedo entrar.

(Ghabriel Pérez)

Martí vio vivir a un hombre

con el puñal al costado,

no supo que aborregado

vivo hasta hoy en su nombre.

Sus ideas de prohombre

tergiversan a su antojo.

Yo, vivo-muerto, me arrojo

junto a la estrella apagada

y calculo mi estocada

contra un poder viejo y rojo.

(Rafael Vilches)



Odio la máscara, el hado,

el oprobio del poder,

la hipocresía de vender

un Martí sincretizado.

Denle al tirano el placer,

la gloria al verdugo que ata,

a mí, la que alumbra y mata

luz de un nuevo amanecer.

(Eduardo Clavel Rizo)



Yo soy un hombre siniestro

de donde imprimen el Granma

y antes que leerlo muestro

al censor con rayos gamma.

La imagen martiana es ley,

porta la doble moneda,

ni el "patria o muerte" me queda

si en dólar recauda el rey.

(Lester Flores López)

Los concursos mueven mucho el pensamiento

“En tiempos de Internet, la poesía intertextual es también poesía interactiva”, apuntan las bases del certamen. “La intertextualidad, relacionada con la paráfrasis y la parodia, pasa por la interacción entre textos de diferentes autores tanto en la creación como en la comprensión del mensaje directa o indirectamente sugerido”.

El ganador del primer premio recibirá una dotación de 200 dólares americanos y los otros cuatro premiados recibirán 100 dólares cada uno.

"Esta misma semana Puente a la Vista se encargará de hacerles llegar sus premios a estos cinco cubanos que han creado estas magníficas obras intertextuales", aseguró Idabell Rosales, presidenta de Vista Larga Foundation.

La promotora cultural agradeció "al jurado y a todos y cada uno de los participantes que atendiendo a la convocatoria enviaron sus trabajos, por una cultura en libertad".

"Los concursos mueven mucho el pensamiento", precisó. "Lo hemos comprobado durante años y trabajamos en ese sentido para los cubanos. Radio Televisión Martí se ha hecho eco de estos esfuerzos, no sólo de los eventos literarios sino también de otros proyectos como Solución Cuba, donde convocamos ideas para deshacernos del monopolio estatal en la Isla, entre otras maneras de estimular la creación".

"Nos complace anunciar los premios en un medio que durante más de tres décadas ha mostrado la verdadera realidad de Cuba, necesidad fundamental para nuestros compatriotas y una labor que agradeceremos siempre quienes deseamos la libertad y no dejaremos de luchar por ella a través de la información y la cultura. Lo sucedido hoy contra Ghabriel Pérez es una muestra más de lo importante que todo es", concluyó.