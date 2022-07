Relatora ONU apela a misión cubana en Ginebra por la situación de Ruiz Urquiola

La relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Mary Lawlor apeló a la representación diplomática cubana en esa organización para que permitan el regreso a Cuba de la activista Omara Ruiz Urquiola.

La historiadora intentó volver a la isla el pasado 25 de junio desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, pero como ha sucedido con otros activistas de derechos humanos, la aerolínea no autoriza el abordaje por órdenes de las autoridades migratorias cubanas.



"He recibido información de que a Omara Ruiz Urquiola, la hermana del defensor Ariel Ruiz Urquiola, se le ha denegado el reingreso a Cuba. Omara fue a EEUU tras criticar el tratamiento oncológico que recibía en Cuba. Se le debe permitir el regreso", escribió Lawlor en su cuenta en Twitter, haciendo un llamado a la Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otros organismos internacionales con sede en Suiza.

“Vine a tratarme por una cuestión médica. Se cumplió, me recuperé y no me dejan regresar a mi casa… En Cuba yo tengo todo. No tengo absolutamente nada en este país. Nunca ha sido mi interés emigrar”, explicó la activista desde el aeropuerto, el día en que le impidieron el regreso a su país, donde aseguró la esperan su madre y otros familiares.

Ante la negativa de entrada a Cuba de la profesora, su hermano, el científico y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola inició el 4 de julio una huelga de hambre y sed frente a la sede de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, en protesta por esta medida.

Los hermanos Ruiz Urquiola llevan años de enfrentamiento frontal al régimen cubano, desde la isla, donde fueron expulsados de sus empleos, hostigados, reprimidos y encarcelados (en el caso de Ariel) y también desde el exterior, donde han formado parte de numerosas iniciativas para condenar a la dictadura comunista.

La prohibición de entrada al país está comprendida en las leyes cubanas por medio del ARTÍCULO 24.1. de la Ley de Migración de Cuba, que considera que la entrada al territorio nacional es inadmisible para las personas que tienen "antecedentes de actividades terroristas, tráfico de personas, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas u otras perseguibles internacionalmente"; quienes están "vinculados con hechos contra la humanidad, la dignidad humana, la salud colectiva o perseguibles en virtud de tratados internacionales de los que Cuba es parte"; los que organicen, estimulen, realicen o participen en "acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano"; "cuando razones de Defensa y Seguridad Nacional así lo aconsejen"; o tengan prohibida la entrada al país "por estar declarado indeseable o expulsado".