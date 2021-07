Recolectan medicamentos e insumos en Madrid para enviarlos a Cuba, pero reportan dificultad para tramitarlos (VIDEO)

Una iniciativa llamada Corredor Humano y gestionada por la cubana Massiel Rubio, quien reside en Madrid, España, pretende enviar medicamentos e insumos médicos a la isla debido a la crisis sanitaria y humanitaria que se vive actualmente, después de que los contagios y fallecimientos a causa del virus COVID-19 rompieran todos los récords esta semana.

Sin embargo, la cubana ha comentado que, por razones políticas, algunas gestiones no se han podido llevar a cabo.

La iniciativa fue creada el 8 de julio y ya lleva 725 dólares con contribuciones de 20 personas. Según Rubio, en menos de una semana los insumos recogidos deberán estar en la isla.

“La idea es gestionar esto lo más rápido posible para que vaya a la mayor cantidad de personas y hacerle la vida más fácil a los médicos que están trabajando en Cuba, y sobre todo a los médicos que están trabajando en zonas rojas”, subrayó.

Rubio aseguró que hay dos maneras de enviar medicamentos e insumos. Una son casos personales, donde las personas indican qué necesitan y se les envía un paquete directamente. La joven cubana explicó que la otra manera para enviar los medicamentos e insumos es en masa, específicamente, para los médicos cubanos que no tienen con qué protegerse. Sin embargo, esta es la más difícil de gestionar.

“Estamos reuniendo insumos para los médicos que están en hospitales, sobre todo los que están en zona roja; es decir, los que están trabajando en zona Covid y, además, con la cepa india, que es extremadamente peligrosa. Estas personas están trabajando sin nada, o sea, sin recursos, sin guantes, sin uniforme, sin mascarilla, sin tener con qué hacer frente a esta situación. La cantidad de muertes está subiendo muchísimo, la cantidad de enfermos crónicos sin medicamentos hace más de un año es escalofriante”, destacó la cubana en un video.

La joven describió la situación actual en la isla como “extrema” y afirmó que no solo hay una crisis sanitaria, sino también humanitaria. Por eso, opinó que es importante en este momento dejar a un lado las tensiones políticas y concentrar los esfuerzos en la tramitación de los insumos.

“Hemos logrado creer una especie de tregua momentánea porque ya después abra momento de seguir fajando, pero por el momento necesitamos que nuestros compatriotas estén vivo, sanos y después seguimos echando la pelea”, señaló.

A pesar de que, asegura, ha logrado enviar algunos insumos y lograr algunos trámites para enviar una gran cantidad de medicamentos, la creadora de la iniciativa detalló que no se ha podido lograr del todo debido a trabas políticas, por lo que envió un mensaje a las autoridades pidiéndoles dejar a un lado los bloqueos, y facilitar el envío de las donaciones.

“Hay varias gestiones que he intentado hacer directamente con las propias instituciones estatales para hacer traer medicina a gran escala, pero han sido bloqueadas. Hay unas que no, pero hay unas que hay que hacer un análisis político y todo este tipo de cuestiones que no me parecen necesarias e importantes ahora, cuando lo que está en juego es la vida de la gente. Yo he apartado todo esto, y lo he apartado porque me importa la vida de la gente, por eso estoy exhortando a que los que están del lado de allá hagan lo mismo”, concluyó.