Recesión económica mundial es inminente, según anticipan gigantes de la tecnología

Los sombríos resultados de Alphabet Inc. GOOGL.O y Microsoft Corp. MSFT.O avivaron el temor a una recesión económica mundial y frenaron la frágil recuperación de los mercados bursátiles, a la espera de los resultados de otras tecnológicas.



Las acciones de la matriz de Google y de Microsoft caían alrededor de un 6% en las operaciones previas a la apertura del mercado regular. Meta Platforms Inc META.O, que tiene previsto presentar resultados tras el cierre de los mercados el miércoles, perdía un 4%.

Amazon.com Inc AMZN.O y Apple Inc AAPL.O, que deben informar el jueves, bajaban alrededor de un 4% y un 1%, respectivamente.



Los futuros del Nasdaq caían un 1% tras alcanzar el martes un máximo de casi tres semanas, ya que los últimos resultados subrayaron los retos a los que se enfrenta el sector tecnológico en general, desde la alta inflación y la rápida subida de las tasas de interés a la disminución de la demanda y el alza del dólar.



Aunque la mayoría de los valores de las grandes empresas tecnológicas han subido en las últimas semanas, en general ha sido un año sombrío para el sector.



Netflix, Meta, Amazon, Microsoft, Alphabet y Apple ya han perdido un valor de mercado combinado de 2,5 billones de dólares en lo que va de año.



"Los resultados de las grandes empresas tecnológicas se consideraban un factor determinante en la confianza del mercado de cara a la temporada de presentación de resultados del tercer trimestre en Estados Unidos, y tanto Microsoft como Alphabet han dado a los inversores razones para preocuparse", dijo Laith Khalaf, jefe de análisis de inversiones de AJ Bell.

Alphabet no alcanzó el objetivo de Wall Street de crecimiento de los ingresos en el tercer trimestre, ya que las ventas de publicidad siguieron siendo débiles, mientras que la inflación y la fortaleza del dólar llevaron a Microsoft a registrar su menor crecimiento de ingresos en cinco años.



Casi una docena de analistas recortaron su precio objetivo para Alphabet, incluso hasta en 30 dólares, mientras que seis analistas bajaron sus referencias para Microsoft.



Al igual que Google, Meta depende de los anuncios para obtener la mayor parte de sus ingresos y los analistas prevén un retroceso en los presupuestos destinados a la publicidad a medida que la alta inflación de décadas golpea los bolsillos.



"Los inversores se prepararán para los resultados de Meta con cierta inquietud, y el razonamiento común es que si Google tiene problemas, el resto del grupo tecnológico se enfrenta a una maratón", dijo Sophie Lund-Yates, analista de Hargreaves Lansdown.



Más preocupante fue que el crecimiento de Azure, la plataforma en la nube de Microsoft y una de sus líneas de negocio más exitosas, se está ralentizando, lo que supone una advertencia para el negocio en la nube de Amazon.



Las acciones de Spotify Technology SPOT.N también caían después de que la empresa señalara la presión de la caída de las ventas de publicidad el martes.



El índice tecnológico europeo .SX8P perdía un 1,5% y lideraba las pérdidas sectoriales en la región.