Seguridad del Estado se ensaña con una familia de ganaderos en Jovellanos (VIDEO)

El joven ganadero Andy Amaro Cruz, criador de ganado mayor y caprino en el municipio de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, fue citado a la oficina municipal del Ministerio de la Agricultura.

Allí, un funcionario le dio un ultimátum de 72 horas para que sacara los chivos de su finca o, de lo contrario, perdería la licencia para operar las tierras que obtuvo en usufructo, cuenta Amaro Cruz quien a sus 23 años ya es un exitoso productor de carne y leche.

“La situación que tengo aquí es que me están haciendo atentados en la finca, me rompen las cercas varias veces por semana en horario nocturno y me están cortando las mangueras del agua. Entonces al contarme las cercas, los animales se escapan, y el funcionario de la delegación municipal de la agricultura me amenazó que si en ese tiempo yo no sacaba la cría de chivos, él, junto al delegado provincial de la Agricultura, Luis Ricardo Menéndez Chapelín, vendrían para decomisarme los animales, me intervendrían la tierra y cerrarían mi contrato”, denunció Andy.

La Liga de Campesinos Independientes de Cuba, en un video publicado este jueves alertó que sobre este caso pesa la mano de la Seguridad del Estado.

“Están tocando un punto sensible por un problema ideológico, que es la alimentación del pueblo, la leche de los niños y los ancianos, y detrás de todo esto está la mano de la policía política”, afirmó Esteban Ajete Abascal.

La liga de campesinos le ofreció asistencia legal al emprendedor que cumple puntualmente con la entrega de sus producciones al Estado.

Desde el poblado de Perico, también en Matanzas, el exprisionero del grupo de los 75, Félix Navarro, que dirige el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, llamó la atención sobre el hecho de que el joven está pagando el castigo de ser hijo de un opositor al régimen.

Su padre, el preso político Iván Amaro Hidalgo, quien es miembro del partido que dirige Navarro está cumpliendo ocho años de prisión.

Amaro Hidalgo fue detenido el 13 de agosto de 2016 por usar una camiseta con la consigna “Democracia Sí, Dictadura No” y “Abajo quien tú sabes”, el día en que Fidel Castro cumplía 90 años.

Por su osadía fue condenado a tres años de prisión por el delito de “Atentado”, y ya cumpliendo le sumaron tres años más por negarse a trabajar. Actualmente se encuentra en la cárcel de Canaleta.

“La motivación es acabar con el sustento de aquellos que tienen un pensamiento diferente a la ideología de este grupo de personas que han asumido el poder en Cuba desde el año 1959”, concluyó Navarro.

El joven usufructuario denunció que este acoso y vandalismo por órdenes de la Seguridad del Estado lo está sufriendo desde que su padre fue encarcelado.



Andy se reconoce como uno de los mejores productores de la zona y tiene una respuesta para las amenazas de las autoridades: “Esperar que ellos vengan, esos chivos llevan en la finca 15 años y no los voy a entregar, ni me los voy a comer, no voy a ceder ante ninguna amenaza de ellos, aquí los voy a estar esperando”.

En los últimos meses, tres usufructuarios por órdenes de la Seguridad del Estado han perdido sus parcelas de tierra y lo invertido en ellas, por razones políticas. Se trata de los activistas Ibar González, Daniel Alfaro y el periodista independiente habanero Enrique Díaz.