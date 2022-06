Régimen le da de baja en el ISA al estudiante Abel Lescay

El estudiante de música, Abel Lescay, informó en declaraciones a Radio Televisión Martí que el Instituto Superior de Arte (ISA) le dio de baja y no le aceptó la “repitencia”.



El joven, sentenciado a seis años de prisión por ofender a un policía durante las protestas populares del 11 de julio en Bejucal y quien deberá seguir esperando el veredicto del Tribunal Supremo sobre su condena, informó que después de que le informaran que había suspendido el año por varias asignaturas que no aprobó envió una carta para la reconsideración de su caso, sin embargo, fue en vano.



Lescay dijo que en la carta explicó las razones por la cual reprobó algunas materias: “es que ha sido un año bien intenso y complicado”. El joven músico explicó que a pesar de que preguntó en varias oportunidades por la respuesta del documento que envió, no recibía una. Sin embargo, cuando finalmente obtuvo la respuesta se dio cuenta que desde el 5 de mayo la decisión estaba tomada. "Yo realmente pensaba que ellos estaban esperando que saliera la sentencia para tomar una decisión”.



Lescay dijo que la decisión de que continuara la carrera dependía de cierta manera en la Decana, una persona comprometida con el proceso revolucionario y que en varias oportunidades ha realizado comentarios despectivos hacia alumnos que se oponen al régimen usando frases como “me has decepcionado mucho”.



El músico dijo que a pesar de la baja universitaria, continuará persiguiendo su sueño musical y su preparación como compositor de la mano de su maestro Juan Piñera.

Lescay aprovechó la oportunidad para promover una campaña de recogida de fondos para su primer disco en solitario llamado “Grillos”. “Un nuevo disco de música libre en Cuba”, escribió.