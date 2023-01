Régimen amenaza a activistas por supuestamente violar artículos del nuevo Código Penal

La policía política en la ciudad de Pinar del Río amenazó este jueves a cuatro activistas, quienes recibieron una carta de advertencia diciendo que podrían ser enjuiciados por violar artículos que establece el nuevo Código Penal, denunciaron los opositores a Radio Televisión Martí.



Se trata de tres mujeres, todas miembros de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), Katia Hernández Torres, Lisandra Orraca Guerra e Irina León Valladares, sumado al líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.



Ellos fueron citados a las 9 de la mañana para la Unidad Provincial de Instrucción de la Policía en la ciudad de Pinar del Río donde quedaron detenidos e interrogados individualmente durante varias horas por oficiales del Ministerio del Interior (MININT), informó Ajete Abascal.



“Fue tétrica esta situación, allí nos amenazaron, ellos dicen que el nuevo Código Penal incluye artículos por los que nos podían imputar porque estábamos delinquiendo cuando hacíamos cualquier tipo de publicación por cualquier plataforma informativa y entonces nos sacaron todos los incisos que según ellos estamos violando”, dijo el activista.



“Nos hicieron una carta de advertencia, también tenían todos los videos que hemos publicado, incluso los links de programas en los que hemos participado y otros videos de actividades realizadas con otras organizaciones, quiere decir que nos están monitoreando constantemente todo lo que estamos haciendo".



"Nos dijeron que era la primera advertencia luego de que entrada en vigor el nuevo Código Penal en diciembre, y que de volver a hacer publicaciones ningún abogado nos podría librar de la cárcel, y que por ese tipo delito pudiéramos recibir condenas entre 3 y 5 años”, añadió Ajete Abascal.

Por su parte, León Valladares destacó que durante el interrogatorio fue amenazada con ser llevada a prisión.



“Me están amenazando con cinco años de prisión, me leyeron varios artículos del Código Penal por los que me pueden procesar, pero estas amenazas no me van a limitar, todo lo contrario, mi lucha va a ser más fuerte porque hay muchos hermanos míos que están presos y soy la voz de ellos, por tanto continuaré con mi labor en la Flamur, alzando mi voz por todo el mundo”, aseguró la activista.



Mientras tanto, Lisandra Orraca Guera declaró a Radio Martí que le advirtieron que podría ser procesada por violar el artículo 124 del Código Penal.



“Me advirtieron que en cualquier momento me pueden detener y llevarme a prisión por lo que estamos haciendo, nos amenazan continuamente con eso, pero no tienen credibilidad ninguna porque ellos no tienen respeto por nada, los primeros violadores aquí de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son ellos”, enfatizó Lisandra.



Por su parte, Katia Hernández Torres reiteró que ninguno de los cuatro opositores firmaron la carta de advertencia.



“Fue una penosa situación en un lugar horrendo, pasillos oscuros, rejas, en mi caso me dijeron que por violar la resolución 124 me podían pedir varios años de prisión, es muy humillante como nos tratan esos oficiales del Ministerio del Interior y es muy injusto y doloroso”, dijo la activista.