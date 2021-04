Régimen acosa a periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho denunció que fue amenazado por agentes del régimen castrista cuando se dirigía a visitar la vivienda del artista independiente y líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara.



Valdés Cocho criticó como más de 5 agentes de la Seguridad del Estado le impidieran visitar la vivienda de Otero Alcántara sin razón alguna. “Es patético y ridículo que un gobierno llegue al punto de criminalizar el visitar por cinco minutos a un amigo”.



El periodista aseguró que a pesar de que Otero Alcántara le avisó que su vivienda estaba siendo vigilada, él igual decidió visitarlo, pues no estaba hacienda nada malo o en contra de la ley. “No me importó en lo más mínimo la advertencia, ya que cuando se tiene la moral bien en alto y sabe que no comete delito alguno, por el hecho de transitar libremente en la vía pública y mucho menos es penalizado la libre asociación, pues seguí en mi bicitaxi como si no me hubiese dado por enterado”.

“Enseguida que llegué me percaté de lo que Luis Ma me había avisado; tres oficiales vestidos de civil en la esquina de avenida del Puerto y más de cinco en la esquina de San Isidro; todo ese operativo para un solo hombre que lo único que hace es con su arte, concientizar”, detalló el periodista de ADN Cuba.



Valdés Cocho logró entrar a la casa del artista y hablar con él. Sin embargo, cuando salió, los agentes rápidamente le pidieron su carnet de identidad y uno de ellos le dio a entender que estaba siendo detenido. "¿Detenido, por qué? ¿Cuál es la acusación y el motivo por el cuál me trasladarán a una unidad? Y respóndeme que aún no lo has hecho; ¿quiénes son ustedes?”, cuestionó en el momento Valdés Cocho.



“En menos de cinco minutos ya estaban delante de mí más de seis agentes vestidos de civil, personas absolutamente desconocidas queriendo una vez más, violar todo tipo de derechos”, relató.



Después de un rato los agentes lo dejaron ir, pero con una advertencia: “Mira Héctor, te vamos a dejar ir, ¡pero por favor no provoques más y cállate!”.