"Quieren borrar con la #BienalInmoral el sufrimiento de los cubanos": lanzan campaña de boicot en redes sociales

Artistas cubanos han pedido el boicot de la XIV Bienal de La Habana, convocada en medio de un clima de represión gubernamental que mantiene encarcelados y enjuiciados a decenas de manifestantes pacíficos en la isla, un evento que califican de "inmoral" y han llamado "#BienalPolicial".

La reconocida artista plástica Tania Bruguera lanzó la campaña de boicot en sus redes sociales y ha reiterado su posición al respecto en entrevistas con varios medios de prensa.

"Quieren borrar con la #BienalInmoral el sufrimiento de los cubanos. Quieren pretender que la violencia ejercida sobre los artistas del MSI y el 27N no existió, es por eso que pedimos 𝗕𝗢𝗬𝗖𝗢𝗧𝗧 para #LaBienalDeLaHabana", escribió en Facebook la semana pasada.

"Yo voy a regresar a #Cuba, a la Bienal de La Habana. Quiero aprovechar este espacio para que la gente sepa que, mientras el gobierno tiene a ochocientas y tantas personas presas injustamente, mientras hay artistas presos, ese gobierno acaba de anunciar que hará la #BienalDeLaHabana. Es algo completamente inmoral. Y me parece inmoral que los extranjeros vayan a Cuba a tomar mojitos sin concientizarse sobre lo que vive el pueblo, porque el gobierno usará la Bienal para lavar su imagen deteriorada", había dicho días antes a la revista digital El Estornudo.

Otros creadores respondieron de inmediato al llamado de boicot, entre ellos la artista visual, curadora y directora del taller galería Espacio Aglutinador Sandra Ceballos: "Se está organizando la Bienal de La Habana en un momento en que hay más de 800 cubanos presos y otros que han sido detenidos en sus hogares por manifestarse pacíficamente, por expresar lo que piensan, por exigir libertad y democracia (elecciones de verdad o plebiscito), no más inventos para que el pueblo no ejerza su derecho al voto directo", escribió en Facebook.

"No han cometido ningún delito y sin embargo han sido víctima de violencia física, humillaciones, han sido encarcelados muchos sin la defensa de abogados, se les ha negado el derecho de comunicarse con sus familiares entre ellos nuestros colegas artistas y escritores, periodistas, fotógrafos, pero también madres amas de casa y padres, estudiantes menores de edad, estudiantes universitarios, médicos y enfermeras, profesores, físicos, obreros, cuentapropistas, etc. Es inmoral que los artistas cubanos y del mundo apoyen estas injusticias participando en la Bienal de La Habana", añadió.

Este lunes, ofreció su apoyo al boicot el artista desterrado Hamlet Lavastida.

"Esta bienal no será normal, será más que nunca una Bienal Policial, pues el Estado Policial muy "oportunamente" es quien la ordena, quien la orienta. Un Ministerio de la Cultura Policial es quien la articula, quien la promueve, quien la financia. Al día de hoy no es posible crear y participar en evento artístico alguno sin dejar de pensar que en Cuba hay creadores prisioneros por su conciencia, por sus ideas, por su creatividad, por sus discrepancias políticas", denunció en Facebook.

Lavastida ha sufrido en carne propia lo que expone en el post.

"Yo mismo he sido testigo de esto, por ello se me interrogó, se me amenazó como terrorista, se me reprimió en una celda por 87 días y se me desapareció por 6 días más en una casa sin identificar, se me impuso la deportación como castigo", detalló.

Pero, según el artista, no habrá cultura policial ni represión que frene "las ansias de libertad del cubano".

"Hoy la cultura cubana está reducida al burdo ejercicio del ministerialismo, a la disciplina y cultural política del MININT y el MINFAR. Esa cultura hoy tiene una Bienal, una Bienal Policial", concluyó Lavastida.

La XIV Bienal de La Habana, organizada por el Centro Cultural Wilfredo Lam, se desarrollará entre el 12 de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022, bajo el lema “Futuro y Contemporaneidad”.