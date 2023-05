"Quedarme no era una opción"; tras meses enfrentando hostigamiento, la youtuber Hildina anuncia su salida de Cuba

"Este video es el más difícil que he tenido que hacer, llegó la hora de decir adiós a mi Cuba". De esta forma, Hilda Núñez Díaz, la youtuber cubana conocida como Hildina, anunció este sábado en sus redes sociales que para ella había llegado el momento de salir de su país.

La joven explicó en su publicación que para muchos de sus seguidores "no será una sorpresa (su salida de Cuba), ya que era algo que se veía venir y en cualquier momento podía pasar, pero tristemente ese momento llegó demasiado pronto".

En semanas recientes, la creadora de contenidos audiovisuales había sido objeto de detenciones y amenazas por parte de las autoridades cubanas, debido a su trabajo en redes sociales.

"Debido a mi detención, mi salida de Cuba se vio acelerada, ya que quedarme no era una opción para mí", afirmó.

En el video sobre su despedida de Cuba, en el que Hildina comienza diciendo que "si estás viendo este video es porque finalmente llegó el momento de decir adiós a mi país, a mi familia, a mis amigos", la joven relató cómo fueron para ella sus últimos días en "la tierra que la vio nacer".

"No saben cuánto pensé en cómo sería este momento (...) Pero no todo es como uno imagina, destacó la influencer. "Ni mi salida del país o mi despedida o este video fue como me había imaginado o como me hubiese gustado que fuera", dijo.

Hildina aclaró que hace semanas que salió de Cuba. "Después de lo que me sucedió (...) donde estuve a punto de terminar presa y más que nada, tener que separarme de mi mundo, mi bebé... Después de ese día sabía que tenía que abandonar cuanto antes el país, no solo por mí, sino también por mi hijo, porque ya no era seguro para nosotros continuar aquí", dijo la joven, al recordar que "millones de cubanos" han tenido que abandonar su país por diversas razones. Muchos, como ella, "por temas políticos".

El pasado 9 de marzo, unos 30 oficiales pertenecientes a la policía, el Ministerio del Interior (MININT), la Dirección de Inteligencia (DTI) y la Seguridad del Estado bloquearan la cuadra donde residía Hildina para arrestarla.

Horas después del violento arresto que vivió, la también madre fue liberada, pero multada y amenazada por supuestamente tomar las redes sociales para desacreditar al gobierno.

Tras el hostigamiento se mantuvo en silencio y alejada de sus redes sociales durante alrededor de dos meses, "por su propia seguridad y la de su familia".

"Han pasado 2 largos y difíciles meses para m desde mi detención. Por mi Seguridad y la de mi familia tuve que alejarme de todas mis Redes Sociales", manifestó la joven a través en Twitter.

No obstante, continuó ayudando a personas necesitadas en Cuba, relató en este video sobre su salida de la isla, en el que igualmente muestra imágenes de la realidad cubana actual.

La joven narró por ejemplo cómo, gracias a una donación que le había enviado una subscriptora, pudo comprarle "una cama a Marcelito", un niño cubano que en su casa tenía que dormir con su mamá.

"Ellos se llevaron tremenda sorpresa, ya que después de lo que me había pasado no esperaban verme y mucho menos que llevara algo que tanto querían y tanto necesitaban", afirmó.

"Ver la alegría de ellos me hizo entender qué era lo que necesitaba para sanar un poco despues del momento tan difícil que había vivido", expresó Hildina, quien ha utilizado sus redes y su voz para ayudar a los más necesitados.

"No sabes cuánto duele una despedida hasta que te toca vivirla", afirmó Hildina en este video que también muestra el momento "más difícil": decirle adiós a su abuela y a sus seres queridos, "el momento de los abrazos, los besos y las lágrimas (...) sin tener la certeza de realmente cuándo los volvers a ver".

"Duele nacer en un país en el que si quieres tener un futuro tienes que emigrar. En el que no puedes expresarte ni decir lo que piensas sin tener consecuencias. En el que ves pasar los días y ver cómo la situación empeora, en el que debes adaptarte a los apagones, a la falta de comida, a las mil y una necesidades que vive el cubano en su día a día. Adiós, Santiago de Cuba", concluyó Hildina este video.

En Cuba, la youtuber que residía en Santiago de Cuba, anteriormente ya había tenido problemas por sus publicaciones. En febrero, la influencer graduada de Ingeniería Industrial había comentado en un video que estaba recibiendo amenazas por el contenido que subía a las redes sociales. Según el relato de la joven, agentes de la policía política le prohibieron "grabar en La Habana" y le "advirtieron" que "iba a tener complicaciones en su vida" si continuaba publicando contenido.

Además, en diciembre, Hildina denunció haber recibido una "llamada de atención" por parte de las autoridades de la Universidad de Oriente donde ejerce como profesora por sus videos. Los miembros del decanato manifestaron su descontento con las ideas políticas de la joven, vinculándolas a su labor docente y escudándose en que esta puede ser una “influencia negativa” para sus alumnos.