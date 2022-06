¿Qué es ser contrarrevolucionario? Lo pregunta un manifestante del 11J a sus acusadores

Los alegatos del opositor Yoandris Gutiérrez Vargas frente al Tribunal Municipal de Bayamo que lo juzgó los días 24, 25 y 26 de mayo de 2022 dejaron sin aliento a jueces y fiscales, dijeron sus familiares a Radio Televisión Martí.

“¿Qué es ser contrarrevolucionario?”, preguntó el preso político a sus acusadores. "Porque yo amo a mi país, no me voy de Cuba, estoy orgulloso de ser bayamés, me tienen que enterrar en la necrópolis de aquí, de Cuba no me voy”, recalcó.

“¿Cómo un oficial que estudió en una escuela militar de este país puede mentir tan fácil a este tribunal? Han inventado una gran mentira, una comedia en mi contra. Nunca golpeé a nadie y mucho menos tiré piedras, sin embargo, a mi sí me golpearon”, lamentó el activista en sus descargos.

Gutiérrez se refiere al mayor de Contrainteligencia del Ministerio del Interior (MININT) Rolan Yulier Hernández Pérez, quien vestido de civil fue “designado para seguir la aglomeración de personas y determinar los responsables”, de acuerdo a las Conclusiones Provisionales de la Fiscalía.

Según el documento, Hernández Pérez fue agredido por Gutiérrez Vargas cuando trató de reducirlo a la obediencia. Hecho que niega el manifestante.

“No niego mi participación en la Marcha, ahí está el video. Y tenía miles de motivos para hacerlo. Si me van a juzgar, tiene que ser por eso. Como dijo José Martí, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la Sierra me complace más que el mar”, concluyó.

Gutiérrez Vargas, encarcelado en la Prisión Las Mangas de la provincia Granma, tras participar en las demostraciones populares del 11 de julio en Bayamo, fue procesado por los supuestos delitos de atentado, desacato, desórdenes públicos y resistencia. La Fiscalía pidió para él 11 años de privación de libertad.

“Está esperando a ver cuántos años le dicen porque le han inventado una cantidad de mentira que ya esto nos tiene a nosotros psiquiátricos, que le han inventado cosas que no son. Todo es mentira. Había puesto que era problemático en la cuadra y yo fui casa por casa y recogí un papel lleno de las firmas de la cuadra, hasta la presidenta del Comité (CDR, Comités de Defensa de la Revolución)”, dijo su tía Sonia Hechavarría Guillén a Radio Televisión Martí.

“Le están pidiendo once años y él dice que esa cantidad de años no la va a soportar porque él se va a plantar allí porque todo lo están inventando. El salió por las cosas que estaban pasando, pacíficamente, salió. Al que le dieron golpes y lo arrastraron por el bordillo, donde corrían aguas negras y orine, fue a él. Porque todos los que se desmontaron del camión con mochilas y piedras al que le dieron fue a él. Cuando vinieron a buscarlo rompieron el llavín, vinieron una cantidad de gente enorme. Trajeron hasta perros a recoger una sola persona”, indicó Hechavarría.

Junto al opositor, fueron encausados Rafael Cutiño Bazán, Iván Díaz Puig, Rolando Fernández Osorio, Emmanuel López Martínez, Jenry Osmar Sánchez Aparicio, Ariel Axel López Ramírez, Carlos Rafael Ramírez Quiñones, Yoel Consuegra Ávila, Levis González Piedra, Juan Alberto Matos Masó, Maikol Fabián Figueredo, Brian Eladio Vega Véliz, Luis Arnaldo Leyva Pérez, Roberto Sosa Cabrera y Abel Quevedo Miranda. La mayoría esperando sentencias firmes, de entre 11, 12 y 16 años.

La petición fiscal asegura que los imputados formaron “una gran aglomeración, de más de 600 personas” en la Avenida de los Mártires, “sitio donde se mantenían gritando ‘Patria y Vida’, ‘Díaz Canel S..’, ‘Abajo los comunistas’ y ‘Cambio’.

Un grupo de ellos tiraron piedras contra un camión del MININT, que estaba estacionado cerca.

Yoandri Gutiérrez Vargas es miembro de la organización independiente Impacto Juvenil Republicano.