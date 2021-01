Publicaciones denigradas por el régimen de Cuba resultan finalistas del Premio Gabo

El presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, denunció a Radio Martí que fue detenido “violentamente” en la mañana de este miércoles, cuando intentaba salir de su casa.

“Quiero denunciar nuevamente la represión de la tiranía castrista”, declaró Silva”. “Nuevamente mi vida ha estado en peligro, saliendo de aquí, de mi casa, hoy miércoles 6 de enero, fui interceptado por la Seguridad del Estado y la policía”, agregó.

“Ellos (señaló el opositor refiriéndose a los agentes del régimen) tenían órdenes de darme golpes y, para quitarme el teléfono, me esposaron y me tiraron en el suelo y, con el apoyo de dos mujeres del Ministerio del Interior, me metieron en una patrulla y me llevaron para la PNR (policía) de Santiago de las Vegas”.

De acuerdo con lo expresado por Silva, al llegar a la estación de la policía, decidió decir lo que pensaba acerca de su arresto: “Sabemos que estas órdenes las están dando Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, y allí la policía, con el jefe de esa Unidad, la emprendieron conmigo, me dieron golpes como les dio la gana”.

“Me llevaron arrastrando hasta los calabozos, que están a unos treinta metros de allí, y estando en los calabozos, los policías la emprendieron conmigo. Había más de veinte policías que me estaban dando golpes constantemente”.

Silva relató que “cuando se cansaron de darme golpes, que me quitaron hasta los pantalones para sacarle todas las pertenencias y, como a las once de la mañana, llegó un oficial de la Seguridad del Estado y dijo que me podía ir”.

El opositor condenó la brutal represión que las fuerzas del régimen están llevando a cabo, “no solamente contra los activistas de derechos humanos, sino contra el pueblo en general”.

(Con información de Ivette Pacheco para Radio Martí)