Propuesta de un cambio de sistema en Cuba llega a la UE y la OEA

El régimen castrista detuvo en La Habana a tres activistas cuando se dirigían a una manifestación pacífica con flores, en apoyo a las demandas del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien lleva dos días en huelga de hambre y sed.

La activista Zelandia Pérez Abreu dijo a Radio Televisión Martí que la manifestación fue planificada de manera “espontánea y rápida” y que apenas salió de su casa fue interceptada por un agente de la Seguridad del Estado.

Pérez Abreu aseguró que cuando llegó a la esquina de Prado, las autoridades ya la estaban esperando y el agente represor le dijo: "saliste de tu casa y sabías que no podías hacerlo. Hace falta que en este momento nos acompañes”.

“Yo nada más me fui con mi teléfono, mi flor y mi carnet de identidad”, dijo la activista. Luego contó que fue interrogada por las autoridades por algunas horas. “Me insultaban y me amenazaban; trataban de mediar con diálogo para que deje mi activismo. Me dijeron que yo no lograba nada con eso. Me dijeron que todo lo de Luis Manuel era mentira, que todo era una falsedad, cosa que yo se que no es cierta”.

La mujer relató a Radio Televisión Martí que fue liberada, pues las autoridades se dieron cuenta que ella “no iba a dejar su trabajo”.

También dijo que la “voluntad política del régimen no es el pueblo”. “Decidieron soltarme porque vieron que yo permanecía en mi posición de que no voy a dejar mi activismo, no voy a dejar de hacer lo que hago porque creo en lo que hago y lo que hago es solamente preocuparme por el bienestar de mi pueblo que a ellos no le interesa”.

La integrante de la organización Alianza Cubana por la Inclusión aseguró que ni ella ni sus hermanos de lucha dejarán de salir a las calles a defender la libertad de Cuba y denunciar las arbitrariedades del régimen. “Así vamos a estar haciéndolo hasta que logremos nuestro objetivo que es la democracia en Cuba y que se respeten los derechos ciudadanos”.

Mary Karla Ares y Manuel de la Cruz también fueron detenidos cuando se dirigían a la manifestación con flores.