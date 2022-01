Promesa cubana César Prieto espera firmar pronto su contrato en Grandes Ligas

El 2021 concluyó de forma exitosa para la gran mayoría de los púgiles profesionales cubanos que combatieron a lo largo de 12 meses en plena pandemia.



Por si fuera poco, 2022 comenzó con 4 triunfos, 3 para súper pesados y 1 para un peso súper ligero, el primero de enero en Hollywood, estado de la Florida.



En un pleito memorable que ha sido noticia en los últimos meses, el santiaguero Yordenis Ugás derrotó en histórico combate a la leyenda Manny Pacquiao, quien se postuló a la presidencia de Filipinas.



Fue, sin lugar a dudas, una de las victorias más importantes para el boxeo cubano en todos los tiempos y sirvió para que Ugás mantuviera su corona welter (147 libras-67 kilogramos) de la Asociación Mundial de Boxeo.



Ugás (27-4-12 KO) está cerca de finalizar un pacto para unificar títulos en la próxima primavera ante el estadounidense Errol Spencer Jr (27-0-21 KO).

En BOXREC, la compañía que lleva los récords a nivel global de los púgiles amateurs y profesionales, Ugás aparece número dos en el peso welter, sólo superado por el estadounidense Terence Crawford (38-0-29 KO), quien le quitó el invicto al cubano Yuriorkis Gamboa, en pelea realizada el 28 de junio del 2014 en Omaha.



El peso súper mediano David Morrell ganó sus dos peleas en el 2021. El villaclareño, residente en Minneapolis, superó a Mario Abel Cázares y Alantez Fox, en ambas oportunidades por la vía del KO.



Morrell es el actual campeón en las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo y tiene como meta pelear en un futuro con el mejor púgil del mundo libra por libra Saúl “El Canelo” Álvarez.



En la historia del pugilismo profesional sólo tres boxeadores conquistaron títulos del orbe en sólo tres peleas, el tailandés Saensak Muangsurin y el ucraniano Vasyl Lomache KO, así como Morrell, hazañas difíciles de lograr.

También en el peso súper mediano el matancero William Scull (18-0-9 KO) salió airoso en sus tres peleas en el 2021, y de paso ganó el título Latino de la Federación Internacional y mantuvo la faja Internacional de la Organización Internacional de Boxeo.



En ese peso otros dos prospectos cubanos ganaron importantes pleitos, el tunero Maidel Sando y el yumurino Osleys Iglesias, residente en Alemania.



En los súper pesados tuvieron buen desempeño en el 2021 Frank Sánchez Faure (20-0-13 KO), Lenier Peró (6-0-3 KO), José Larduet (7-0-6 KO), Félix Parada (5-0-5 KO), así como Geovany Bruzón (6-1-5 KO), quien perdió su primer pleito profesional ante el también cubano Lenier Peró en pelea cerrada , donde se impuso la mayor experiencia del peleador de Camagüey.



En el peso crucero (200 libras) vimos el regreso del ex campeón mundial Yunier Dorticós (25-2-23 KO), quien en su única pelea en el 2021 derrotó por nocaut al estadounidense Jesse Bryan, mientras que Mike Pérez salió airoso en sus dos pleitos antes del límite frente a Tony Salam y José Ulrich.

De los otros 5 pesos cruceros cubanos destacar los éxitos de Dariel Duquesne y Carlos Fromenta.



De los cubanos en los semi pesados (175 libras) lo mejor corrió a cargo de Yunieski González, quien regresó con triunfo ante Tommy Karpency y derrota en un peleón ante el mexicano Gilberto Ramírez. Ese pleito fue escogido uno de los mejores del 2021.



También se destacaron los prospectos Isaac Carbonell (4-0-3 KO) y Ernesbadi Begué (3-0-2 KO), en tanto Sullivan Barrera perdió un combate alte “El Zurdo” Ramírez.



En los medianos, Erislandy Lara abandonó el peso súper welter para subir a la división inmediata superior, las 160 libras. Superó a Thomas Lamanna para ceñirse el título vacante de la Asociación Mundial de Boxeo.

En este peso el mayor prospecto de Cuba es el tunero Yoanki Urrutia (6-0-5 KO), quien ganó sus 6 peleas a lo largo de los 12 meses.



En los súper welter siguió brillando el tunero-habanero Yoelvis Gómez (5-0-5 KO) , quien ganó su primer pleito en Estados Unidos , un KO impresionante ante el estadounidense Clay Collard.



Su padre, el ídolo del central Colombia (Elia) José Gómez Mustelier, ex campeón mundial y olímpico, también fue agresivo como su hijo Yoelvis.



Yoelvis Gómez va a dar mucho que hablar por su talento, pegada y combatividad. Estamos ante un diamante en bruto que deberá pulir poco a poco su entrenador guantanamero Ismael Salas, uno de los mejores preparadores del universo.



En las 147 libras, aparte de Ugás, está el prospecto Alayn Limonta (4-0-4 KO), quién ganó sus tres peleas en el 2021 y comenzó por todo lo alto el 1 de enero del 2022 con un KO ante el estadounidense Ray Barlow.



Rancés Barthelemy (29-1-15 KO), excampeón mundial en dos divisiones, derrotó en el 2021 a All Rivera y Gustavo David Vittori y se colocó a un paso de pelear por la faja mundial súper ligera.



De los otros 4 púgiles profesionales cubanos, el mayor prospecto es Cristian Martínez (5-0-2 KO), quien ganó todas sus peleas (5) en el 2021. También pelean en ese peso los jóvenes Orestes Velázquez, Carlos Boris Viset y Yainiel Alvarez.



En las 135 libras ganaron sus peleas Armando Martínez, Frank Zaldívar y Reynel Mederos, mientras que el veterano excampeón olímpico tunero Yankiel León perdió una pelea e Idalberto Umara ganó 4 y perdió ante Héctor García.



Seis cubanos hacen carrera profesional en el peso súper pluma (130 libras). El más sobresaliente fue el residente en Panamá Pablo Vicenta, campeón Continental de las Américas del Consejo Mundial de Boxeo.



Manuel Correa (10-0-7 KO) tuvo un buen 2021 al ganar sus tres peleas, dos de ellas por la vía rápida ante Salon Staley y Mike Fowler.



El bi campeón olímpico Robeisy Ramírez encabeza el peso pluma, que tiene, además, a otros cuatro prospectos en Neslán Machado, Hairon Socarrás, Jailer López y Elio Crespo.



Robeisy debe pelear en el 2022 por el fajín universal. Los fans tienen cifradas grandes esperanzas en el peleador de Cienfuegos que gane un título mundial profesional.



El habanero Jorge de Jesús Romero (21-0-13 KO) ganó sus dos peleas en el 2021, y su próximo combate será el 28 de enero en Hialeah ante el veterano Lucas Rafael Báez.



Romero tiene un canal de televisión en YouTube “Boxing To Another Level”, que poco a poco está adquiriendo suscriptores de todas partes del mundo, y Cuba no es una excepción.



Ariel Pérez, quien entrena en Las Vegas, peleará en el cartel de Romero ante Travon Lawson en busca de su séptima victoria.



De los otros peleadores cubanos en pesos pequeños destacar los éxitos de Joahnys Argilagos, Leosdán Núñez y Daniel Matellón, mientras que Guillermo Rigondeaux perdió su segundo combate profesional.



El 14 de agosto del 2021 en Carson, California, Rigo no fue combativo, no tiró golpes y perdió por decisión dividida 2-1 ante el filipino John Riel Casimiro.



Aunque no es el final de Rigondeaux, no le falta mucho para colgar los guantes. Es técnico, rápido de piernas y manos, pero si no tira golpes, ganar se le va a ser muy difícil.



Esperemos otro gran año para los púgiles cubanos .