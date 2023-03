Preso político sin atención médica en cárcel santiaguera, denuncia su familia

El preso político Dairon Duque de Estrada Aguilera, confinado en la prisión santiaguera El Manguito, no ha recibido atención médica para una enfermedad que lo aqueja, aún sin diagnosticar, declaró su familia.

“Mi hijo está enfermo con una infección cutánea, tiene unos granos que exhuman pus en varias partes del cuerpo, fiebre, malestar general y un ganglio inflamado. No se atendió con el médico porque la doctora no ha ido a trabajar, solo una enfermera en el puesto médico nombrada Minerva Ramírez”, denunció su padre, Julio César Duque de Estrada Ferrer.

“Lleva más de cuatro días quejándose, sin atención médica, ni un análisis o chequeo para determinar el germen o la enfermedad que tiene”, lamentó.

El padre se refirió también a lo que calificó de negligencia de los funcionarios del penal que soslayan que la asistencia médica es un derecho humano básico y no se interesan por los problemas de salud que tienen los reos.

“No pude contactarme con el jefe de la unidad nombrado mayor Gutiérrez para que me dé respuestas sobre la situación de salud de mi hijo”, apuntó Duque de Estrada y agregó:

“Tampoco hay medicamentos y tuve que llevarle 20 tabletas de amoxicilina sin diagnóstico médico. La oficial Beatriz, que es la reeducadora que lo está atendiendo en el penal, me dijo que no hay reactivo para su análisis y que él está en el sistema para cuando llegue”.

Si bien la ausencia de antibióticos y reactivos es casi perenne en las farmacias de la Isla desde finales del 2019, en los establecimientos penitenciarios se agrava el déficit.

Quinientos pesos, doscientos cincuenta por cada diez tabletas del antibiótico, tuvo que pagar el padre del detenido.

“Aunque, a mi entender, la enfermedad no es de gravedad, si no se actúa con rapidez puede empeorar. Además, como no le ha hecho análisis no se sabe qué tiene”, dijo.

Las bacterias infecciosas, como los estreptococos, estafilococos y la Echerichia coli se reproducen rápidamente dentro del cuerpo y pueden provocar enfermedades serias. El estafilococo dorado suele comenzar como un forúnculo doloroso en la piel. Entre las poblaciones en riesgo de contraer esta bacteria están las personas que viven en condiciones de hacinamiento como los privados de libertad.

Dairon Duque de Estrada, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, cumple una sentencia de 4 años y 6 meses por los delitos de propagación de epidemia y atentado.

El 1 mayo de 2020, el joven de 22 años entonces, gritó frases contra Fidel Castro, Raúl Castro, los Comités de Defensa de la Revolución y la Policía. Un oficial del Ministerio del Interior lo agredió, tirándolo al piso en el mismo lugar en que se manifestó, o sea frente a su casa. Más tarde lo arrestaron y acusaron de no llevar mascarilla, en plena pandemia, y de haber sacado un machete con el que intentó agredir al militar.