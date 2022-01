Suman seis los presos del 11J en huelga de hambre; Rosell García llega al 12mo día muy debilitado

Tras las detenciones y procesos judiciales del 11 de julio, varios detenidos y algunos familiares han emprendido huelgas de hambre para rechazar los cargos contra ellos y exigir su libertad.

De acuerdo a información ofrecida por familiares y grupos de monitoreo de derechos humanos en la isla, actualmente se encuentran en huelga de hambre los prisioneros: Luis Manuel Otero Alcántara, en La Habana; William Manuel Leyva Pupo, Yosvany Rossell García, Cruz García Domínguez en Holguín; Chadrian Vila Sequín, en Matanzas y José Rodríguez Herrada, en Villa Clara.



Rosell García Caso, a quien le piden 30 años de cárcel por su participación en la protestas del 11 de julio en Holguín, presenta un delicado estado de salud, tras mantenerse por 12 días plantado en huelga de hambre.

Oficiales del Ministerio del Interior de Cuba (MININT) citaron a su abogado defensor a la Prisión Provisional de Holguín, donde se encuentra detenido.

"Yosvany sigue plantado. Ayer por la tarde recibió la visita de su abogado Enoel Hidalgo. Lo citó la Seguridad del Estado, por eso fue allí", declaró a Radio Martí la esposa del reo, Mailín Rodríguez Sánchez, quien aseguró que el propósito de esta citación, similar a la que le hicieron los oficiales a ella misma días atrás, es convencer al prisionero acusado de sedición para que deponga la huelga de hambre.

Rodríguez Sánchez aseguró que Hidalgo pudo constatar que el huelguista de 33 años y padre de tres pequeños ha bajado demasiado de peso, está debilitado y en una celda.

"Dice el abogado que habló con Yosvany y le explicó que esperara la sentencia, a ver qué iba a pasar, que no se apresurara, que no atentara contra su vida, que perjudicaba su salud. Y así conversó a ver si él cambiaba, pero él no quiere cambiar su postura y quiere mantenerse plantado hasta que llegue la sentencia, pero él le dijo que el 11 no aguantaba, que el se iba debilitando cada día más", relató la esposa.

Esta semana, la familia de Otero Alcántara alertó desde Cuba que la huelga de hambre y sed que mantiene en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa, no es una acción más sino una resolución definitiva.

"Puedo aseverar que la determinación de Luis Manuel es la negación a estar privado de libertad. Por tanto, esta no es una huelga de hambre más, esta es la huelga de hambre y de sed de Luis Manuel", aseguró a Radio Martí desde La Habana, Enix Berrio Sardá, tío del artista.

Según el conteo de sus familiares, el artista cumpliría hoy su noveno día en huelga de hambre y sed.

En el caso de Rodríguez Herrada, uno de los cinco manifestantes del 11 de julio en Caibarién, la huelga de hambre fue anunciada por su esposa en entrevista con Radio Martí.

“El pasado día 20 fui a la visita y allí él me dijo que el 24 de enero se iba a poner en huelga de hambre, en protesta a las falsas acusaciones que le hicieron”, dijo Yakelin Licor Viera.

“Este miércoles me llamó un interno de donde está mi esposo, y me dijo que ya hace dos días estaba en huelga de hambre”, añadió.

También la huelga del prisionero político Chadrian Vila Sequín, desde el penal Combinado del Sur de la provincia de Matanzas, fue anunciada el pasado 20 de enero por su esposa Lía Fonseca Cruz, a Radio Martí.

El joven de 22 años, sentenciado a 11 años de cárcel por “sabotaje” y “desórdenes públicos”, tras su participación en las manifestaciones del 11 de julio, está llevando una huelga de hambre y sed.

[Entrevista a Mailín Rodríguez Sánchez realizada por Tomás Cardoso]