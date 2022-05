Preso del 11J envía un mensaje “a las madres cubanas que sufren”

Samuel Pupo, condenado por manifestarse pacíficamente del 11 de julio en Cárdenas, envió un mensaje desde prisión a las madres cubanas en su día, especialmente a las que sufren por sus hijos encarcelados.

“Quiero felicitar en el Día de las Madres a todas esas madres que con su valor defienden la libertad. A las Damas de Blanco, a la madre de los presos políticos, y a todas las madres del mundo que luchan por un futuro sin dictadura”, escribió el manifestante.

El mensaje fue publicado por Yuneisy Santana González, esposa de Pupo, y compartido en redes por la investigadora y activista Camila Rodríguez, de la organización Justicia 11J.

“Samuel y Yuneisy Santana tienen un hijo de 13 años. Yuneisy ha comentado: “Me convertí en mamá y papá de golpe. Desde ese día duermo muy mal (…). Los guardias de la prisión "le dicen todo el tiempo qu me van a meter presa si sigo exigiendo su libertad", señaló Rodríguez.

Especial: Madres del 11J

Pupo protagonizó una escena que los manifestantes de Cárdenas no olvidarán, tampoco las fuerzas represivas que lo detuvieron y encarcelaron. Frente a la sede del partido comunista, en ese municipio matancero, se subió a un vehículo que había sido volcado por la muchedumbre y gritó “¡Patria y Vida! ¡Abajo el comunismo!”.

“Ese día me cambió la vida por completo. Estuve nueve días sin tener fe de vida de mi esposo. Lo pude ver físicamente a los tres meses. Casi me vuelvo loca. Me convertí en mamá y papá, el sustento de mi familia. El apoyo incondicional a mi esposo en un país donde hay tantas carencias e infracciones. Desde ese día no duermo”, dijo su esposa en marzo pasado a Radio Televisión Martí.

El trabajador independiente, de 47 años de edad, preso en la cárcel de máxima seguridad de Agüica, fue condenado a siete años de prisión por desacato y desórdenes públicos.

Desde su encarcelamiento, su esposa se ha convertido en incansable defensora de los prisioneros políticos cubanos, enfureciendo con sus declaraciones en las redes sociales a los órganos represivos.



“Me despierto en las madrugadas pensando cómo estará en esa mazmorra. Es diabético. Padece esclerodermia, una enfermedad degenerativa, con pocos medicamentos, pasando hambre y frío. Me preocupa mucho su condición médica. Sujeto a todo tipo de tortura psicológica, pues se pasan todo el tiempo diciéndole que me van a meter presa, si sigo publicando, comentando y exigiendo la libertad de todos los presos políticos en Cuba", ha declarado Santana.

En su mensaje desde la cárcel, Pupo también felicita a “todas esas madres que han perdido su hijo en el mar, cruzando fronteras en busca de un futuro mejor, y sin opresión”.