Presidente FGMD destaca impulso de Ecuador a "cambios en la narrativa" sobre migración

El presidente temporal del Foro Global de Migración y Desarrollo (FGMD), el ecuatoriano Santiago Chávez, destacó el impulso que su país le ha dado al "cambio en la narrativa" en temas relacionados con la migración, un fenómeno que cree es un "desafío" para los Estados y los ciudadanos.

Desde finales de 2018, cuando asumió la presidencia temporal del Foro, Ecuador fijó tres prioridades en su desempeño: flujos migratorios mixtos (migración, desplazamiento, refugio), un cambio en la narrativa (enfatizar en los aspectos positivos) y la migración urbana (desafío de ciudades) y rural (desafío para dar servicios).

Nuevos horizontes y narrativas

"Hemos cumplido a cabalidad con todo lo que nos fijamos como objetivos, con todas las reuniones marcadas en la hoja de ruta de la Presidencia ecuatoriana", dijo el embajador en entrevista con Efe.

Chávez destacó el trabajo en talleres y eventos en distintas regiones para descentralizar los debates, antes concentrados mayoritariamente en Nueva York y Ginebra.

En ese contexto, a una mayor participación de actores de la sociedad civil, gobiernos, mecanismos de negocios y alcaldes, se sumó el análisis de los aspectos positivos de la migración como elementos que pueden contribuir al desarrollo de los países.

Al trabajar con un modelo de desarrollo adecuado -dijo- se pueden crear emprendimientos y establecer la contribución de los migrantes con su formación y capacidades a los países que los acogen.

Chávez sostiene que el cambio en la narrativa sobre la migración debe ser integral y no sólo en el ámbito del lenguaje. "La migración está considerada por muchas personas que no manejan, sobre todo los temas técnicos, como algo que solamente tiene un factor negativo, pero no es así", indicó.

Y recordó que su país ha recibido flujos migratorios desde hace más de dos décadas, y en la actualidad "hay una especie de simbiosis cultural".



"Queremos enfatizar que la contribución de los migrantes a los países puede enriquecer al país receptor y puede contribuir de una manera positiva al desarrollo", recalcó.

Cumbre de Quito

En un balance de su año como presidente del FGDM, destacó también la consolidación del foro como un espacio de diálogo, concertación y búsqueda de soluciones internacionales en materia de migraciones.

Adelantó que en la XII Cumbre Mundial del Foro Global sobre Migraciones y Desarrollo que tendrá lugar en Quito, entre el 21 y 24 de este mes, presentarán un libro sobre la historia del Foro y una plataforma virtual junto con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (Unitar).

Dicha plataforma permitirá mejorar la capacitación de funcionarios, empresarios, ciudadanos en general interesados en temas de migración.

Chávez avanzó que hasta el momento hay alrededor de mil registros

internacionales de participantes al Foro de Quito, entre los que figuran cancilleres y ministros de diversas ramas debido a lo transversal que es el tema de la migración.

Sin entrar en detalles sobre los ministros foráneos que asistirán, el embajador añadió que en la cita también participarán cerca de ochenta burgomaestres, pues en el marco del Foro se realizará la VI reunión mundial de alcaldes.

El Foro comenzará con un encuentro de jóvenes el 19 de enero, pero será inaugurado oficialmente dos días después por el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner.

En el encuentro también participará el director de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), el portugués Antonio Vitorino.

Los análisis en el foro girarán en torno a la tres prioridades fijadas por la Presidencia de Ecuador, y se hablará de financiación y remesas.

Aunque el tema de la migración de Venezuela es "importante", la reunión "no va girar en torno" a ese aspecto, anotó al adelantar que Ecuador realizará un evento paralelo en el que presentará su trabajo en ese ámbito a nivel interno y sus esfuerzos para impulsar la articulación regional al respecto.

En la cita de Quito, Ecuador entregará la presidencia del FGMD a Emiratos Árabes Unidos, comentó Chávez para quien la migración "es un desafío" que hace reflexionar sobre la necesidad de respetar los derechos humanos, la solidaridad y la eficiencia en el manejo de recursos.

El FGMD es una iniciativa multilateral que analiza los aspectos multidimensionales de la migración y el desarrollo, surgido en el seno de la Asamblea General de la ONU en 2006.

Este pacto global cuenta con 23 objetivos que cubren todos los aspectos de migración, entre ellos, mejorar los datos de los flujos migratorios para trabajar en base a cifras concretas y fortalecer ciertos aspectos para evitar la trata de personas.