Presentan informe sobre violencia machista en Cuba

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) denunció en su informe anual correspondiente al 2022, la persistencia en la Isla de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y de la cultura patriarcal que instituye a los hombres como “dueños” de las mujeres con las que se involucran sexual y afectivamente.

De los 36 feminicidios verificados en 2022, 26 fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, demostrando, de acuerdo a la organización, el carácter machista de los feminicidios.

“¿Porque es importante la observación de la violencia machista? Más que nada porque el primer paso es reconocer que existe el problema, y es algo que siempre estamos haciendo hincapié: que el régimen reconozca que en Cuba existen los feminicidios”, indicó en una conferencia virtual, Yanelis Núñez, especialista de la entidad que tiene su sede en Madrid.

“Entonces lo que hacemos es demostrar su existencia con este registro y por supuesto explicar sus causas y sus consecuencias”, apuntó.

El informe anota que, aunque en menor cuantía, ocurrieron en Cuba otros tipos de feminicidios ese año: el sexual, el vicario y el social.

“Manejamos de Naciones Unidas, su concepto de violencia de género definido como un conjunto de violencias generalizadas, sistemáticas, estructurales, aceptadas culturalmente, arraigadas en siglos de discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres, que tienen graves consecuencias físicas económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, pero no solo sobre ellas, por eso nos compete a todos los sectores de la sociedad”, agregó la experta.

“Entre los objetivos de OGAT, están alertar, denunciar, visibilizar los diferentes tipos de violencia machista en Cuba, así como reportar los casos de feminicidio. También impulsar la creación e implementación de políticas públicas que trabajen en la educación feminista de toda la sociedad, que transverzalicen todos los espacios tanto privados como públicos”, señaló Núñez.

Las provincias donde mayor número de estos crímenes se sucedieron fueron La Habana (la más densamente poblada) con 8 feminicidios, seguida por Matanzas, Camagüey y Santiago de Cuba con 5 feminicidios cada una.

En este sentido, OGAT aclaró que el hecho de que no se hayan podido registrar feminicidios en 6 provincias no significa que no los haya habido.

El Observatorio determinó que 16 de los 36 feminicidios fueron ejecutados en la vivienda de las víctimas. De 15, no se ha precisado el lugar donde se cometieron, pero, las indagaciones apuntan a que ocurrieron en el hogar.

Quince de las 36 mujeres asesinadas tenían entre 15 y 30 años. No obstante, la institución feminista asegura que los feminicidios “se producen en todas las franjas de edad”.

Seis de los agresores ya tenían antecedentes de violencia machista, pero en el resto de los casos, no se pudo confirmar.

Según el oficialista Taller de Evaluación de la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la violencia de género y en el escenario familiar, un total de 28.915 mujeres accedieron a los servicios de Atención a la Ciudadanía de la Fiscalía en el 2022. De ellas, 240 presentaron denuncias en relación con presuntos hechos de maltratos o actos violentos contra la mujer y vulneración de su derecho.

El Observatorio de Género de Alas Tensas lamentó, además, la falta de transparencia del gobierno de Cuba, que posee el control de las instituciones, limita el acceso a la información, escamotea estadísticas, e incluso coacciona a los familiares para que no denuncien.