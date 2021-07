Presentan Hábeas Corpus a favor de detenidos en Jovellanos el 11J

Este jueves en la tarde fue presentado en la Fiscalía Municipal de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, un recurso de Hábeas Corpus a favor de cinco activistas del territorio, todos miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, quienes permanecen detenidos desde el 11 de julio.

Sus con nombres son:

Félix Navarro Rodríguez

Armando Abascal Serrano

Francisco Rangel Manzano

Orelis González Ramírez

Adrián Echegoyen

"En un primer momento, en el tribunal no quisieron aceptar los documentos, pero insistimos y finalmente fueron recibidos", dijo a Radio Martí, desde el poblado de Carlos Rojas, la activista Annia Zamora Carmenate.

Según las leyes cubanas, ahora la Fiscalía tiene 72 horas para dar una respuesta a la petición.

Mientras tanto, la familia del activista Armando Abascal Serrano denunció la corrupción y el robo de las pertenencias del detenido en la Unidad de la Policía (PNR) de Jovellanos, donde estuvo Abascal inicialmente, antes de ser trasladado para la sede de la Seguridad del Estado provincial, en Versalles, en la ciudad de Matanzas, señaló Zamora Carmenate, esposa del detenido.

"Su hija Alice fue este viernes a Matanzas, a Operaciones, en Versalles, luego de haber obtenido el salvoconducto para poder hacer el viaje desde Carlos Rojas, para poder llevarle más ropa limpia y productos de aseo, y allí le informaron que Abascal está, desde el día 11 de julio con la misma ropa y sin nada, porque su familia no le había llevado nada, algo que es falso, porque su familia sí fue dos veces a la policía de Jovellanos, y le entregamos allí todo su aseo, y los oficiales en esa unidad policial se lo robaron. Es increíble el abuso de poder que están cometiendo con estas personas detenidas, tantos días sin tener nada allí para asearse”, apuntó la activista.

El jueves, Sissy Abascal, otra de las hijas del opositor preso, realizó una llamada a la Unidad de la Policía de Jovellanos, para hacer un reclamo de las pertenencias.

Este fue el diálogo telefónico que sostuvo con un oficial de esa unidad.

-¿Es la policía de Jovellanos?

- Sí

-¿Quién me atiende?

-El oficial de guardia

-Le habla Sissy Abascal. El día 12 le llevamos productos de aseo a mi padre, que estaba detenido allí desde el día anterior, y hoy mi hermana está en la ciudad de Matanzas, porque mi papá ahora está en Operaciones, y allí no le han dado el aseo, el que nosotros le habíamos llevado a la unidad de Jovellanos y que ustedes recibieron.

-Bueno, eso lo tiene que hablar con David, que ahora no se encuentra.

-El aseo que yo entregué dos veces en esa semana tiene que aparecer. Mi padre no es huérfano, tiene familia, y lleva 12 días sin nada por culpa de ustedes, y eso no puede ser. A mí me tienen que dar una respuesta.

-Llame a David.

-Sí, yo voy a llamar