Presa política Lizandra Góngora dice estar “triste, pero no vencida” y asegura ser ella quien acusa al régimen cubano

En un mensaje de audio enviado desde la prisión del Guatao, en La Habana, la presa política Lizandra Góngora denuncia al régimen por su injusto encarcelamiento y lamenta no poder estar cerca de sus cinco hijos, a los que llama “mambisitos”.



“Quiero hacer saber al mundo entero que la llamada Justicia Penal me sancionó a catorce años de privación de libertad; yo me declaro inocente porque, pensar diferente e ir en contra del régimen ilegal y corrupto que hay en nuestro país, no es un delito”.



La prisionera política aseguró que, por esa misma condición, ella, “como presa política, los denuncio a ellos, por todas las atrocidades y encarcelamientos injustos cometidos hace ya más de sesenta y tres años”.

“Me obligaron a abandonar a mis “mambisitos, me quitaron mi vida”, denuncia Lisandra, utilizando, para referirse a sus cinco hijos, el diminutivo del término mambí, utilizado en Cuba para referirse a los soldados que lucharon en las guerras de independencia.

La activista que aseguró “estar triste, pero no vencida”,y reafirmó su condición opositora alegando que “mis principios no son negociables; aunque eso me cueste, yo sé que renacerán nuevas Lizandras aún más fuertes y capaces”.

“Pero yo mantengo mi situación firme y mi posición también, y no les tengo miedo”, dijo, agradeciéndole, además, a “todas las personas que mantienen nuestras imágenes bien vivas y en alto”.



Lizandra Góngora Espinosa fue sentenciada a 14 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena, Mayabeque. El juicio de apelación fue celebrado el pasado 15 de junio, pero la respuesta no fue dada a conocer hasta el 2 de agosto pasado.



Góngora fue acusada de sabotaje, robo con fuerza y desorden público.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)