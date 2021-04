Premian a artista cubanoamericana María Magdalena Campos-Pons

El Pérez Art Museum Miami (PAMM) ha otorgado a la artista cubanoamericana María Magdalena Campos-Pons su Premio Pérez 2021 de 50.000 dólares.

El premio reconoce que la artista nacida en Matanzas en 1959 "ha tocado a muchos a través de su trabajo que explora la historia, la raza y la cultura", dijo en un comunicado el mecenas y coleccionista Jorge M. Pérez.

La cubana residente en EEUU crea obras socialmente comprometidas y combina diversos medios que incluyen fotografía, performance, pintura, escultura, cine y video. Su trabajo es autobiográfico, investiga temas de historia, memoria, género, religión e identidad. Entre los tópicos más persistentes de su carrera están la trata de esclavos, las plantaciones de añil y azúcar, las prácticas religiosas católicas y de la santería y los alzamientos.

A fines de la década de 1980, Campos-Pons enseñó en el Instituto Superior de Arte de La Habana y ganó reputación internacional como exponente del movimiento del Nuevo Arte Cubano que surgió en oposición a la represión comunista en la isla. En 1991, emigró a EEUU.

Su obra se ha exhibido en importantes sedes como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo de Arte de Indianápolis, el Museo Peabody Essex, la Galería Nacional de Canadá, el Guggenheim y la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian. Ha participado en la Bienal de Venecia, la Bienal de Dakar, la Bienal de Johannesburgo, la Documenta 14, la Trienal de Guangzhou y está incluida en Pacific Standard Time: LA / LA y Prospect.4 Triennial.

Actualmente enseña en la cátedra Cornelius Vanderbilt de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee.

Las obras de Campos-Pons se encuentran en más de 30 colecciones de museos como el Smithsonian Institution, The Whitney, el Art Institute of Chicago, la National Gallery of Canada, el Victoria and Albert Museum, el Museum of Modern Art, Nueva York, The Museum of Fine Arts, Boston, el Museo de Arte Pérez, Miami y el Museo de Arte Fogg.

Actualmente, el PAMM exhibe hasta el 6 de febrero de 2022 una serie de láminas Polaroid de Campos-Pons en la exposición Arte africano y de la diáspora africana de la Colección Jorge M. Pérez.