Polonia cita a embajador cubano, pide fin de la represión e intercede por artista detenido en Villa Marista, Hamlet Lavastida

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Polonia publicó en sus redes sociales información sobre una reunión entre el ​viceministro de Relaciones Exteriores Marcin Przydacz​ y el representante de la isla en el país europeo.

En un twit publicado por la cancillería donde se celebra el aumento del comercio, el gobierno polaco indica que en el encuentro con el embajador cubano José Martí Martínez, el viceministro expresó su profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Cuba y pidió el fin de la represión y la instauración de un diálogo.

Por otra parte, la Embajada de Polonia en Cuba compartió una imagen del hijo de 7 años del artista cubano Hamlet Lavastida, donde el niño posa con un cartel en el que exige la libertad de su papá, detenido en Villa Marista desde hace varias semanas y se pregunta "si es necesario decir algo más".

"Soy Leo, tengo siete años. Vivo en Polonia. Mi papá, Hamlet Lavastida es un preso político En Cuba. ¡Devuélveme a mi papá! ¡Te espero papi!", dice el hijo del artista.

La Fiscalía de Cuba lo acusa de cargos de “incitación a la rebelión” e “instigación a delinquir”, asegura la poeta y activista del 27N, Katherine Bisquet, actual pareja del artista, considerado por las autoridades cubanas como un "presunto terrorista" por lo que lo mantienen en prisión provisional.

La polaca Aga Grątkiewicz, madre de hijo de Lavastida y promotora de una campaña internacional a favor de la liberación del artista, dijo a CiberCuba que no tiene contacto directo con Hamlet.

"Me gustaría que la gente supiera lo difícil que es tener un contacto limitado, porque no puedes hacer una llamada telefónica, no puedes escribir, no puedes visitarlo. Nos sentimos totalmente desamparados. Y todo lo que podemos hacer es pedirle a la comunidad internacional que presione y no deje que Hamlet y otros presos políticos sean olvidados", dijo la señora.

Grątkiewicz explicó a la publicación que las opciones para interceder por un ciudadano cubano son limitadas pero que pueden "defender a Hamlet como hombre y como padre de un ciudadano polaco y europeo".

Grątkiewicz negó las acusaciones que la Seguridad del Estado intenta lanzar sobre ella de vincularla con la inteligencia polaca: "Estas son mentiras infundadas, no tienen justificación y son francamente ofensivas para mí".