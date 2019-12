Policía chilena investiga injerencia extranjera en ataques al metro

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, Héctor Espinosa, apuntó a una supuesta injerencia extranjera como posible responsable de los ataques al metro de Santiago que tuvieron lugar durante las primeras semanas de protestas que llevan casi dos meses sacudiendo al país.



"Hay mucha información que estamos analizando y cruzando. No descartamos nada y obviamente que hay colaboraciones con gente de afuera", declaró este lunes el jefe de la Policía a los periodistas.



Espinosa no quiso dar más detalles de las investigaciones, que aseguró que se están desarrollando "de forma prudente y silenciosa".



Tampoco entregó detalles sobre los 14 nuevos identificados por su presunta vinculación con la quema de estaciones que, según la PDI, serán detenidos los próximos días.



En la misma línea, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló los presuntos orígenes extranjeros de los episodios violentos en el país, que empezaron el pasado 18 de octubre y han dejado al menos 24 fallecidos y miles de heridos.



"Detrás de esto (ataques al metro, hospitales o supermercados) no solamente hay maldad; hay tecnología punta, todo el manejo de las redes sociales... Casi toda la organización viene de fuera de Chile", indicó este lunes el mandatario chileno en una entrevista conjunta en diversas radios chilenas.



"Los elementos incendiarios no son los tradicionales que veíamos en Chile, son mucho más sofisticados. Y la organización y coordinación de estos ataques sin duda refleja que detrás hay una organización", agregó.



Piñera recalcó que ha recibido "mucha información" por parte de autoridades como el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el Departamento de Estado de EE.UU. y "países amigos".

El pasado 3 de diciembre, el canciller chileno, Teodoro Ribera, ya informó que habían detectado en el inicio de la crisis social un tráfico "desmedido" de internet "desde un país de Europa oriental".



"Se está investigando por parte de los organismos internacionales chilenos si hay o no injerencia internacional directa", aseguró el ministro, aunque no especificó qué país estaría detrás de los actos delictivos.

Un día antes, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acusó a Cuba y Venezuela de agitar las protestas en Latinoamérica y aseguró que su país ayudará a los Gobiernos "legítimos" a evitar que las protestas se convirtieran en "disturbios y violencia".