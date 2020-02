Policía amenaza a coordinador de UNPACU con regresarlo a prisión

Tras cinco horas de detención en una unidad policial de Santiago de Cuba y amenazas de regresarlo a prisión, fue liberado este miércoles el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Ovidio Martín Castellanos.

Martín Castellanos dijo a Radio Martí que fue detenido en un cerco policial alrededor de su vivienda al salir a la calle a hacer una gestión personal.

"Cuando doblé la esquina me interceptaron dos agentes de la policía política y me llevaron a la Tercera Unidad de Santiago de Cuba (...). Me llevaron hacia un patio, comenzaron a hacerme preguntas personales, sobre mi familia y luego empezaron con el interrogatorio", explicó.

Los agentes le reclamaron que a solo 15 días de salir de prisión ya estaba recibiendo visitas de activistas en su casa. "De forma sarcástica me dijeron que eso no podía ser, que ellos lo iban a impedir a lo que costara, porque no iban a permitir ningún tipo de activismo en contra de su proceso revolucionario".

Martín Castellanos fue arrestado en septiembre de 2019 durante un asalto a su vivienda ubicada en Santiago de Cuba y llevado a juicio sumarísimo, donde resultó condenado a cinco meses de prisión por el presunto delito de impago de multas.

"Tengo una multa puesta de 500 pesos y otra de 150 porque dicen que violé un cerco y regresaría a prisión", señaló el coordinador de UNPACU.

Otros dos coordinadores del movimiento opositor, Jorge Cervantes y Carlos Amel Oliva, han sido detenidos arbitrariamente y sus viviendas allanadas por la policía en las últimas semanas.

La Seguridad del Estado mantiene una estricta vigilancia sobre las sedes de UNPACU y las viviendas de sus principales miembros desde el pasado 1 de octubre, cuando el líder de la organización, José Daniel Ferrer, y otros tres activistas fueron encarcelados. Todos permanecen en prisión, a la espera de un proceso judicial por supuestos delitos comunes.