Piden solidaridad con español en huelga de hambre frente a ONU a favor de la "causa cubana" (VIDEO)

Una petición de apoyo al español Nacho Rocha, en huelga de hambre frente a la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, desde el pasado 27 de agosto, solicita enviar una nota urgente a la embajadora de EEUU ante ese organismo para que le conceda una reunión al activista.

"Envía una nota urgente a la Embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, con el siguiente mensaje: Honorable Linda Thomas-Greenfield, le pedimos que conceda al Sr. Nacho Rocha una reunión para discutir formas de ayudar al pueblo cubano", dice la solicitud de ayuda, publicada este domingo en la cuenta de Facebook de Rocha.

El texto subraya que el español continuará con su huelga de hambre por la "causa cubana" hasta que sea escuchado.

Rocha, oriundo de Cádiz y residente en Sarasota, Florida, lleva 17 días en ayuno voluntario frente al emblemático edificio de la ONU. Días atrás, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart, hizo una petición similar a la embajadora Thomas-Greenfield para que lo recibiera.

En un video publicado en redes sociales el 9 de septiembre, el español explica que esperaba ser recibido por "algún relator o relatora, no tiene por qué ser algún diplomático en específico, para abrir una mesa de diálogo en relación con los problemas que están sucediendo en Cuba".

Rocha decidió declararse en huelga de hambre en apoyo a tres cubanas que realizaban una protesta similar en el lugar, y tuvieron que desistir por problemas de salud.

La semana pasada, el español dijo a Radio Televisión Martí que tomó esa decisión porque vivió por mucho tiempo en la isla y conoce de primera mano la crisis que viven los cubanos. "Yo he vivido en Cuba, pero no en Varadero, yo he vivido en los pueblos, con la gente de Cuba", aseguró.

Rocha precisó que decidió irse a New York después de conversar con Yamisderky Pelier, Niurka Préstamo y Anisley Pérez quienes aseguraron no estarla pasando bien durante la huelga de hambre. "Me dijeron que estaban pasando unas noches con mucho frío, con mucho miedo".

Las tres activistas planean retomar la protesta del 14 al 21 de septiembre, durante el 76 período ordinario de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Precisamente, para el 14 de septiembre, exiliados cubanos han convocado a una protesta frente a la organización, de 3:00 PM a 8:00 PM, seguida de una vigilia hasta las 9 de la noche, "por los derechos humanos en Cuba".