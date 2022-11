Piden fe de vida del preso político Ángel Jesús Veliz Marcano

Familiares de Ángel Jesús Veliz Marcano, de quien no se tiene información desde hace 16 días, poco después de ser trasladado a la prisión Kilo 8, en Camagüey, pidieron fe de vida del preso político.



Su madre, Ailex Marcano, se dirigió este jueves a la dirección de centros penitenciarios de la provincia Camagüey, según dijo a Radio Martí, para denunciar la situación.

"Hace más de 16 días que no escucho su voz. No se me ha permitido una llamada telefónica con mi hijo, y por eso decidí ir hoy en la mañana hasta el órgano superior de centros penitenciarios", declaró Marcano.

La madre del preso político explicó que, una vez en el lugar, frente al coronel Eider Sierra Ochoa y otros dos oficiales del Ministerio del Interior, exigió información sobre su hijo.

"Pedí testimonio sobre la realidad de mi hijo e hice una denuncia oficial escrita, que no quizo tomarla el coronel en sus manos, no me la quiso firmar, solo me dijo que me daba respuesta en 72 horas", detalló Marcano.

El coronel Sierra Ochoa ha sido responsabilizado con abusos y represalias contra presos políticos en las prisiones de Camagüey, donde ha sido jefe de Establecimientos Penitenciarios al menos desde 2012, según el expediente de denuncia creado por la plataforma Represores Cubanos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

Marcano recalcó que hasta que no reciba una respuesta por parte de la Dirección de Centros Penitenciarios de Camagüey exige a las autoridades fe de vida de su hijo.

Ángel Jesús Veliz Marcano, de 27 años de edad, fue condenado a seis años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la capital camagüeyana.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)