Periodistas de ICLEP arrestados violentamente en Cuba sin haber participado en las manifestaciones

La periodista independiente Camila Acosta, colaboradora de Cubanet y corresponsal del diario español ABC.es está detenida en la estación policial de Acosta y Diez de Octubre, indicó su padre, Orlando Acosta a Cubanet.

“Después de un día entero buscando a mi hija pude encontrarla. En Infanta y Manglar me dijeron que estaba en 100 y Aldabó. En ese lugar vi algo que me sorprendió: cuatro mesas con listados muy grandes; se los pasaban de un lado a otro, algunos nombres aparecían y otros no. Parecía una película, como si estuvieran buscando judíos”, explicó el señor.

“Cuando ya me iba para Infanta y Manglar, donde Camila había estado el día antes, supuestamente, un patrullero me cargó; me revisaron y me quitaron mis papeles y me llevaron para 100 y Aldabó, donde finalmente me aseguraron que mi hija estaba en (la estación de) Acosta y Diez de Octubre”.

Acosta también confirmó su paradero en un mensaje que hizo llegar a su familia, a pesar de estar incomunicada y sin haber podido realizar ninguna llamada telefónica, indica la publicación dedicada el periodismo independiente en Cuba.

La directora del Centro de Información Legal Cubalex, Laritza Diversent, dice que se ha entregado un habeas corpus a favor de la reportera.

Importantes organizaciones dedicadas al periodismo independiente así como los gobiernos de España y Estados Unidos han denunciado la detención de la periodista y han exigido su inmediata liberación.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las detenciones arbitrarias y ataques violentos en contra de periodistas independientes en Cuba durante las multitudinarias protestas pacíficas registradas en varias localidades del país.

De la misma manera, la organización rechazó el corte de servicios de internet y el llamado del gobernante Miguel Díaz-Canel a reprimir al pueblo.