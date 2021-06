Periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho demandará a ministro de Cultura

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho informó que procederá a denunciar al Ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, por los delitos de agresión, robo con violencia e intimidación perpetuados hacia su persona y propiciados el 27 de enero del presente año cuando un grupo de artistas e intelectuales se reunió para manifestar frente al Ministerio de Cultura.

El periodista dijo que, hasta hace poco, pensó que quién le había propiciado el golpe en su cara y abdomen y, además, le había arrebatado su celular había sido, Alexis Triana, director de comunicaciones del Ministerio. Sin embargo, señaló el periodista, después de una investigación realizada por el comunicador radicado en México, José Raúl Gallegos, este afirma que quien lo violentó fue Alpidio Alonso.

“No había sido Alexis Triana sino el propio Alpidio Alonso ministro de Cultura quien me había agredido en el rostro, luego me había golpeado en el abdomen y me había arrebatado el teléfono. Lógicamente al yo enterarme de que eso había sucedido, pues me asesoré legalmente de qué podía hacer y por supuesto que voy a denunciar a Alpidio por el delito de agresión, robo con violencia e intimidación a las personas, que fueron los 3 delitos que él cometió contra mí”, dijo el periodista a Radio Televisión Martí.

"Aunque sé con anterioridad que las leyes son para ustedes y no para el pueblo, lo haré"



El comunicador admitió que considera lógico proceder a la denuncia, pues fue agredido físicamente y su celular fue devuelto con un sistema de seguridad que le impide acceder a él. “Son delitos que aún continúan en el Código Penal vigente, o sea ellos tienen que respetar las leyes y por ende en el video se ve que cometió un delito y por ende tiene que pagar por ese delito”, afirmó el joven cubano.

Valdés Cocho aclaró que cuando sucedió aquel violento acto por parte de las autoridades castristas, había declarado a varios medios de comunicación que había sido agredido por Triana debido a la confusión del momento “por todo el terror que se estaba viviendo”.

“Hay una cosa que me diferencia a ellos, la sinceridad! No me sentiría bien, no sería el mismo, no sería buen periodista si comienzo a mentir aun sabiendo la realidad. Entre ellos y yo, hay esa gran diferencia entre otras más. Yo siempre voy con la verdad por delante, con la transparencia y sobre todo con la justicia”, escribió el cubano en sus redes sociales para explicar por qué decide hacer la denuncia.