Periodista indagó por uno de los detenidos de Nuevitas y ha sido citada por Seguridad del Estado

La periodista independiente Neife Rigau, de la revista La Hora de Cuba, dijo hoy a Radio Martí que el lunes fue citada por el Tribunal Provincial de Camagüey tras presentar un recurso de habeas corpus a favor de Daiver Leyva, uno de los jóvenes detenidos en las protestas del 19 y 20 de agosto en Nuevitas.

En esta localidad de Camagüey cientos de personas salieron a las calles en pleno apagón para exigir un cambio de sistema, en lo que se registra como las mayores manifestaciones antigubernamentales desde el histórico levantamiento del 11 de julio de 2021. Las protestas, sin embargo, han dejado un saldo de decenas de detenidos y un permanente operativo de vigilancia, interrogatorios y detenciones por parte de la Seguridad del Estado y las tropas especiales.

"Este joven está desaparecido. La familia no sabía nada de él y yo entregué ese recurso en el Tribunal Provincial de Camagüey. El viernes me notifican que ayer lunes debía ir. Supuestamente, esperaba yo que me dieran respuesta acerca del habeas corpus, de dónde se encontraba el muchacho, el estado en que estaba y la razón por la cual a él lo detuvieron. Porque, según tengo entendido, el arresto fue arbitrario porque él se encontraba en la manifestación. Resulta que no, que no me dio respuesta alguna y simplemente me dieron otra notificación para que asistiera el primero de septiembre a una audiencia o vista, ahí mismo en tribunal a las nueve de la mañana", explicó la joven.

La fotógrafa de la revista La Hora de Cuba dijo que el procedimiento es legal, pero es nuevo, porque anteriormente, quienes presentaban este recurso legal no tuvieron que ir a una audiencia, simplemente se les entregaba un documento donde constaban las razones de la detención.

El habeas corpus es un recurso legal de carácter urgente que se utiliza para pedir la libertad de la persona detenida, indagar sobre el lugar donde se encuentra y la autoridad que la retiene, para saber los motivos de la privación de libertad, entre otros.

"Supuestamente el procedimiento a partir de ahora se va a realizar bajo la nueva ley de Procedimiento Penal. Qué pasa con esto? Que una señora, la abuela de María Elisa Rodríguez Prado, que es otra de las manifestantes de Nuevitas, que también fue citada para una audiencia en el día de ayer y lo que sucedió fue que la detuvieron, estuvo detenida, por varias horas aparentemente en la PNR de Nuevitas y hasta donde sé, no hubo tal audiencia. Ella no pudo ver a su nieta", relató la periodista residente en la ciudad de Camagüey.

A su juicio esta citación es "una maniobra, para una vez más, intimidar, para evitar que se presenten habeas corpus, porque sabemos que estos recursos los ponen a ellos contra la pared y tal vez eso están evitando. O sino, significa que realmente no tienen una respuesta que dar. No saben qué hacer con ese caso y por eso están alargando el tiempo".

[Con reporte de Arianne González para Radio Martí]