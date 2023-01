Profesor cubano logra marchar en solitario y es detenido al finalizar (VIDEO)

El domingo 29 de enero el profesor y activista Pedro Albert Sánchez logró realizar la marcha pacífica en solitario anunciada desde el pasado diciembre y pospuesta por varias razones.



Según dijo Albert Sánchez a Radio Martí, la caminata en solitario “había sido anunciada la vez anterior para el domingo pasado, y no me dejaron ir por situaciones de salud, y me advirtieron que no podía ir”, explicó el activista sin mencionar de parte de quién recibió dichas advertencias.



“Entonces, de imprevisto, sin avisar, ni mis hijos lo sabían, salí temprano. No eran las ocho (de la mañana) aún. Caminé por todo el (parque del) Caballero de París en La Habana Vieja por todo el Malecón; 23 y Malecón”, señaló el profesor.



Al llegar a la calle 23 y el Malecón habanero, relató, “allí sí me recogieron”, refiriéndose a las fuerzas de la policía política, que, todo parece indicar, le estaban esperando en el punto señalado para finalizar su marcha pacífica en solitario.



“Me recogió una perseguidora y los oficiales de Seguridad (del Estado) me trajeron para la Unidad de Guanabacoa y me trajeron aquí, a la casa, después, en motocicleta”, concluyó Albert Sánchez.



En diciembre de 2022, el activista pacífico entregó personalmente en las oficinas de atención a la población, en el Consejo de Estado, una carta dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en la que informaba su intención de marchar por la libertad de los presos políticos, especialmente, por los del 11 de julio de 2021.

En la misiva, dijo entonces a Radio Martí, pedía “que se proyecte respecto a la posibilidad real de que los familiares de esos presos del 11 de julio, esos presos políticos, tengan alguna forma de manifestar su inconformidad porque, hasta ahora, no hay asomo de ninguna forma de manifestar; dondequiera que hayan estado de forma aislada han sido reprimidos, detenidos, multados, de las más disímiles formas".



Pedro Albert Sánchez, de 66 años y paciente de cáncer, ha sido encarcelado en varias ocasiones, la más reciente, en los días previos a una marcha convocada por la plataforma Archipiélago, en noviembre de 2021. Fue juzgado en octubre de 2022 en la Causa 68 del 2022, por los supuestos delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia y desacato.



La pasada semana, Albert Sánchez recibió la sentencia de cinco años de libertad restringida, en virtud de la cual deberá comparecer ante el Tribunal cada vez que sea convocado, y no podrá cambiar de domicilio sin la autorización de éste.



(Con reporte de Yolanda Huerga para Radio Martí)