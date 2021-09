"Patria y Vida": Espectacular llamado de Camila Cabello a los cubanos desde los Premios Billboard (VIDEO)

La cantautora y actriz cubana Camila Cabello abrió el jueves la ceremonia de los Billboard Latino 2021 donde aprovechó la ocasión para hacer un llamado por la libertad de Cuba.

Tras hacer una espectacular presentación de su nuevo hit, “Don’t Go Yet”, la ex integrante de Fifth Harmony declaró:

“Pa’ mi gente que sufre pero ya no calla. Pa’ mi gente bella y mi tierra cubana. Mi pueblo pide libertad. No más doctrinas. Que ya no gritemos Patria o Muerte sino que gritemos Patria y Vida”, señaló la intérprete de “Havana”.

La cantante se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la situación política en la isla y ha mostrado total apoyo a las demandas de los manifestantes cubanos, como lo hizo desde los Premios Juventud.

Nacida en Cojímar, Cuba, el 3 de marzo de 1997, de madre cubana (Sinuhé) y padre mexicano (Alejandro), Karla Camila Cabello Estrabao fue llevada por su familia a México y luego, a los siete años, traída a Miami junto con su hermana menor, Sofía, tras cruzar la frontera de noche.