Patria y Vida: el grito que niega "Patria o Muerte” y apuesta por la vida

La canción “Patria y Vida”, interpretada por los artistas Yotuel Romero, Descemer Bueno, Maykel Castillo “El Osorbo”, Eliecer Márquez Duany “El Funky” y el dúo Gente de Zona, cumple este 16 de febrero el primer aniversario de su estreno.

El título del tema musical se transformó en el lema de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba al desafiar el “Patria o Muerte” del régimen castrista.

“Se convierte en un himno por varias razones, todas muy poderosas, que tienen que ver con, primero la ausencia, el vacío de símbolos importantes para la sociedad cubana, sobre todo para el sector más joven, para la nueva demografía cubana, jóvenes entre 18 y 40 años, carecían de símbolos significativos que le dieran sentido a sus vidas, símbolos significativos en el sentido social y de la nación”, señaló el analista político y opositor habanero Manuel Cuesta Morúa.

“Segundo, la desconexión real del poder con la gente llegaba a la desconexión real de la gente con los símbolos del poder. La consigna de ‘Patria o Muerte’ refleja el ocaso del poder que ya esta sociedad no reconoce; y tercero, la gente necesitaba esperanza, necesitaba vida, ‘Patria y Vida’ justamente es un hito para toda la nación, mientras que 'Patria o Muerte' fue una consigna y es una consigna para los partisanos de la nación cubana, para los guerreros de la nación cubana”.

“Pero ya el cubano no se reconoce en la guerra, se reconoce en la libertad, se reconoce en la esperanza y es por eso que ‘Patria y Vida’ se convierte en ese himno que ya marca un antes y un después en las señas y símbolos de la sociedad”, subrayó Cuesta Morúa.

El rapero Raudel Collazo declaró que Patria y Vida "no es solo el himno de la oposición", sino que fue abrazada por el pueblo entero, por personas que no solían protestar contra el gobierno, "por personas que nunca habían estado en la oposición".

La canción rechaza el exilio obligado y la represión desatada contra los que difieren con la línea oficial: “Que no siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente, quien le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente”.

En ese sentido, el artista Abel González Lescay, uno de los manifestantes del 11J en Bejucal, quien está en libertad condicional esperando su sentencia, apuntó que “La mayor relevancia que yo le encuentro a ese lema es que invalida la justificación castrista de que todo el que piense diferente es enemigo. Destruye la mitológica guerra entre Estados Unidos y Cuba, proclamando paz y negando el terror de morir por un símbolo, como es la patria”.

La canción critica las condiciones económicas y sociales en Cuba, como el problema de la vivienda y la escasez de alimentos y medicinas. Pero no solo esto reclama, sino que demanda la libertad del pueblo y cuestiona a la dictadura: "No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos Patria o Muerte, sino Patria y Vida".

“Es el intento más auténtico de recuperar y actualizar el 'Patria y Libertad' de la República. 'Patria y Vida' es el grito que niega la 'Muerte' del 'Patria o Muerte' revolucionario. La revolución acabó con la vida como posibilidad y deseo. 'Patria y Vida' es muy simple: es el deseo de empezar a quitarnos de arriba lo que acabó con nosotros mismos; es el grito por el derecho que tenemos a ser conscientes de que acabaron con nuestras vidas, y que tenemos el deseo y el deber de recuperarlas”, indicó el artista audiovisual Julio Llópiz Casal, desde La Habana.

El videoclip, producido por Asiel Babastro y grabado en La Habana y Miami, superó el millón de visualizaciones en YouTube setenta y dos horas después de su publicación. Hoy está en 10.5 millones.

La canción se llevó los premios Grammy 2021 a Mejor Canción del Año y Mejor Canción Urbana.

Uno de los cantantes, El Osorbo, no pudo asistir a la ceremonia de los Grammy en Las Vegas, Nevada, porque está en la cárcel Kilo 5 y medio de Pinar del Río, acusado de "atentado, desórdenes públicos y evasión". Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia.