Padre de joven golpeada por la policía en La Habana exige información sobre el caso

El padre de la joven Mileidys Salcedo, de 24 años, arrestada y golpeada por intentar filmar el comportamiento inapropiado con que un agente policial la detuvo junto a una amiga, en Lawton, La Habana, exigió este jueves a las autoridades información precisa sobre el caso.

Salcedo fue arrestada hace ocho días junto a Elizabeth Vaquero, de 20 años, y acusada del delito de "atentado".

Daniel Salcedo, padre de Mileidys, se dirigió este jueves a la unidad policial de Acosta, en el municipio Diez de Octubre, para entrevistarse con la instructora del caso. Desde allí se comunicó con Radio Martí.

"Estoy frente a un centro de investigación donde se supone que esté su instructora de caso. Llevo una hora y media esperando. Nadie me ha atendido. Sigo sin saber nada de mi hija. Esto es un desastre", señaló.

Las jóvenes regresaban el pasado 22 de abril de una gestión en el banco cuando, en plena vía pública, un oficial se acercó en forma inadecuada a Vaquero para exigirle que se pusiera el nasobuco.

Mileidys Salcedo, amiga de Vaquero y quien la acompañaba en ese momento, comenzó a grabar con su teléfono el exceso policial, por lo que ambas fueron golpeadas y arrestadas.

Las autoridades han informado que ambas jóvenes se encuentran detenidas en la unidad de 100 y Aldabó, pero el padre de Salcedo subraya que no está seguro de esa información. "Dicen ellos que está allí. Yo seguridad no tengo ninguna porque mi hija no me ha llamado".

El padre de la joven dijo estar desesperado por noticias de su hija. "Ellos dicen que está en 100 y Aldabó, pero yo no la he visto, ni he podido hablar con mi hija, y de eso hace ya una semana y dos días. Yo estoy que no tengo vida. Y por más presiones que hago, la misma historia", indicó.

Salcedo afirmó que vecinos del barrio presenciaron los hechos y están dispuestos a testificar, pero las autoridades no les han dado esa posibilidad.

"Vieron cuando el capitán la agredió en plena vía pública. Ellos lo vieron todo. Muchos dispuestos a testificar, y ninguna autoridad ha ido a preguntarme nada. Nadie ha ido a investigar absolutamente nada. Todo sigue exactamente igual que el primer día", dijo.

En una transmisión directa por Facebook, el expreso de conciencia Angel Moya Acosta, y la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, acompañan a Daniel Salcedo, quien explica en el video las arbitrariedades de la policía con el caso. "Mi hija está secuestrada", afirmó.

Soler dijo que el caso de Salcedo se suma a otros tantos de activistas y otros miembros de la sociedad civil en Cuba que han sido maltratados, multados y amenazados por la policía por ejercer su derecho a documentar y hacer pública en las redes sociales la represión de las autoridades y la realidad del cubano de a pie.

(A partir de un reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)