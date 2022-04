Otero Alcántara sin atención médica y sin noticias de cuándo será su juicio

Luis Manuel Otero Alcántara sigue presentando afectaciones de salud en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, para las que no está recibiendo atención médica, declaró a Radio Televisión Martí, Yanelys Núñez, la curadora de Arte y fundadora del Museo de la Disidencia junto al artista actualmente prisionero político y de conciencia en Cuba.

La activista radicada en España relató que el martes recibió una llamada de Luis Manuel desde Guanajay: "Hablamos muy poquito, siempre la comunicación es muy corta, menos de un minuto y lo que pude saber es que no ha tenido atención médica por lo que tiene en el ojo. Tiene como una mancha en el ojo que no sabe bien de qué es y que se le produjo cuando estaba en medio de la huelga de hambre de enero y febrero, y le dio una parálisis. Desde ese momento tiene esa mancha en el ojo, desde hace tiempo está pidiendo atención médica y no se la han dado".

"Lo otro que le pregunté fue el tema de la dermatitis seborreica que tiene ya desde hace bastante tiempo. No me dio muchos detalles, pero eso al final, si no se trata, si te mantienes en un estado de estrés, pues eso va avanzando", agregó Núnez.

El líder del Movimiento San Isidro, está preso desde el 11 de julio de 2021 y lleva ocho meses recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay.

El pasado 7 de abril se conoció que la petición fiscal en su contra es de siete años de cárcel por los supuestos delitos de incitación a delinquir, desacato agravado y desorden público.

“Lo sentí mal, ahí, un poco ansioso, pero bien. Más que nada Luis está ahora, aún sin fecha de juicio, así que no sabemos cuándo será. Si lo van a poner de un día para otro, para que nadie vaya, si va a ser un juicio silencioso, en fin...", declaró Núñez.

Por estos días se exhibe en Miami parte de la obra del artista en la muestra "Alcántara, un artista en prisión", de la galería The Art Space de Miami.