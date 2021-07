Otero Alcántara rapado y encerrado con presos comunes; pregunta por El Osorbo, Esteban y los detenidos en las manifestaciones (VIDEO)

Rapado y entre presos comunes permanece el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, encarcelado en la prisión de Guanajay, en la provincia Artemisa, declaró su novia la curadora de arte Claudia Genlui a Radio Martí.

El renombrado activista, fue arrestado durante las manifestaciones de descontento popular el 11 de julio, en La Habana cuando hizo un llamado a sumarse al levantamiento nacional por el fin del régimen comunista.

"Toda Cuba está en la pista. Me voy para el Malecón, cuésteme lo que cueste (...) Ya está bueno de dictadura", aseguró en una directa en Facebook en la que pidió a la Unión Patriótica de Cuba y otras organizaciones opositoras que convocaran a los cubanos a unirse a la protesta.

Genlui se comunicó esta semana con el activista pero aclara que no pudieron hablar mucho: "El martes me dijo que estaba bien dentro de lo que cabe, que ya lo habían rapado, que lo estaban tratando como un peso normal, que estaba con el resto de los presos, o sea que no estaba en aislamiento. Me preguntó por Maykel (El Osorbo), me preguntó por Esteban (Rodríguez), me preguntó y por quién más estaba detenido y cómo estaban las cosas afuera".



La también activista del Movimiento San Isidro, fundado por Otero Alcántara, explicó que todavía están tramitando que le den al abogado defensor el permiso de ir a Guanajay, pues como es otra provincia, hay que pedir permiso por las restricciones de movilidad impuestas para controlar la propagación del COVID-19.

"A la familia no le han dicho que día es el juicio, solamente sabemos que está siendo procesado por el expediente 24 que incluye el desacato que es el mismo que Maykel y que está en investigación por los hechos del 11 de julio, pero como tal no nos han dicho si va a haber juicio, si no lo van a hacer, ni cuánto tiempo va a estar ahí", dijo la curadora de Arte.

[Entrevista a Claudia Genlui realizada por Ivette Pacheco para Radio Martí]